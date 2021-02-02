زكي نسيبة وسفير بلجيكا يبحثان تعزيز التعاون الثقافي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عقد معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعاً افتراضياً مع بيتر كلايس السفير البلجيكي لدى دولة الإمارات، بحثا من خلاله سبل تعزيز التعاون الثقافي المشترك ما بين البلدين الصديقين، بحضور عدد من أعضاء مجلس جامعة الإمارات.

ورحب الوزير نسيبة بالسفير البلجيكي - عبر تقنية الاتصال المرئي - وأشاد بالعلاقات المميزة التي تربط البلدين وحرص الدولة على تعزيزها في شتى المجالات خصوصاً فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والثقافة والفنون.

من جانبه استعرض الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، خلال اللقاء أوجه التعاون الثنائي مع المملكة البلجيكية، وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك بين الجامعات المحلية في الدولة وإحدى الجامعات البلجيكية.

وأشاد السفير كلايس بتطور العلاقات الثنائية وقال إنه في هذا العام تحتفل السفارة البلجيكية لدى الدولة بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، وستعد السفارة عدداً من الفعاليات للاحتفال بهذه المناسبة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية.