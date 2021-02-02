صور من المنزل.. تجارب إبداعية تتحدى الحجْر

استكمل المهرجان سلسلة جوائزه، بمسابقة «صور من المنزل»، التي أطلقها في مايو 2020، لتروي قصصاً فريدةً من حياة المصورين اليومية خلال فترة الحجْر، ضمن حدود منازلهم، أو بلقطات من نوافذ بيوتهم، ووصل عدد المشاركات فيها إلى 7.803 مشاركات من 83 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث توجت المسابقة 12 فائزاً على مدى ستة أسابيع ومنحتهم جوائز نقدية وصلت قيمتها إلى 10،500 دولار أمريكي (38،581 درهماً)، حيث حصل الفائز بالمرتبة الأولى كل أسبوع على جائزة وقدرها 1000 دولار أمريكي، فيما بلغ قدر جائزة المرتبة الثانية 750 دولاراً.

إجراءات احترازية

ويتخذ المهرجان كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية المشاركين والزوار من فيروس «كوفيد 19»، حيث يعقم قاعات المحاضرات والجلسات بعد الانتهاء من كل جلسة، ويخصص كاميرات حرارية متطورة، كما يوفر معقمات الأيدي، ويشدد على ضرورة أن يلتزم الزوار بمسافة الأمان وارتداء الكمامات.