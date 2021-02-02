5 مصورين يفوزون بمنحة تيموثي آلن

المصدر: الشارقة - البيان

شهدت منحة تيموثي آلن، التي يخصصها مهرجان إكسبوجر للمصورين المتخصصين في مجالي «تصوير الرحلات» و«التصوير الوثائقي»، مشاركة 1.600 ملف من مختلف أنحاء العالم، وسيتوج فائزون خمسة خلال انعقاد المهرجان في مركز إكسبو الشارقة.

وضمت قائمة الفائزين كلاً من المصور التشيكي ميخال نوفوتني الفائز عن مشروعه «أوجه الإيمان»، والمصور البريطاني كيران رايدلي عن تغطيته المصورة المكثفة للأزمة السياسية التي حملت عنوان «احتجاجات هونغ كونغ المطالبة بالديمقراطية: ثورة عصرنا»، والمصورة التركية إف ديليك أويار، عن مشروع «في مركز مكافحة وباء فيروس كورونا كوفيد19».

وأوصل مشروع «الحياة بين النفايات» المصور الإيراني عطا رانبار زيدانلو للفوز بالجائزة، فيما جاء فوز المصورة الروسية ناتاليا غورشكوفا نظير مشروعها «قوّة الإرادة».

وتختار المنحة خمسة فائزين ممن سجلوا وقدموا خلال السنوات الثلاث الماضية، صورة أو مجموعة من الصور تعبر عن قصة واحدة أو أكثر، ويمكنهم أيضاً تقديم مجموعة من الصور الفردية، ويختار آلن الفائزين استناداً إلى البراعة والأصالة والتميز في الصور والقصص التي تعبر عنها.

وتنظم المنحة للفائزين الخمسة ورش عمل مكثفة حول تقنيات «تصوير المواقع» لمدة 5 أيام، بالإضافة إلى تكليفهم بعدد من المهام، كما سيتم تقييم مختارات من أعمالهم، وتخصيص مدرب لكل منهم، بالإضافة إلى المشاركة في دورة تدريبية في التصوير الميداني، إلى جانب عرض أعمالهم وقصصهم مباشرةً أمام الجمهور في القاعة الرئيسية للمهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر».

وسيحظى الفائزون بفرصة لمقابلة أشهر المصورين والخبراء في مجال التصوير، وفرصة تقييم أعمالهم من قبل مدير تصوير فوتوغرافي أو محرر صور رائد.