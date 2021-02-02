القرية العالمية تثري «غينيس» برقمين قياسيين جديدين

المصدر: دبي - البيان

تمكنت القرية العالمية - أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة - من تحقيق رقمين قياسيين جديدين في غينيس للأرقام القياسية، مقتربة من هدفها في تحقيق 25 رقماً قياسياً في إطار احتفالاتها باليوبيل الفضي، حيث تم اختيار الرقمين الجديدين في ظل احتفال مطعم مراحب، بصفته شريكاً للوجهة منذ زمن طويل، بالذكرى العاشرة على انطلاق مطاعمه الشهيرة في الدولة.

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وقالت خديجة خليفة، مدير إدارة أول - الشؤون التجارية والرعاية في القرية العالمية: «لقد كان اختيار الرقمين القياسيين الجديدين من الفعاليات التي سعدنا بالالتزام بها عندما تم عرضها علينا من قبل شركائنا في مطعم مراحب للاحتفال بمرور عقد من الزمن على انطلاقهم.

نحن حريصون دائماً على التعاون مع شركائنا في جميع النواحي التي تشمل المبادرات المبتكرة والاحتفاليّات الداعمة لمسيرة نجاحاتنا المشتركة، لتكون مثل هذه الأرقام القياسية دليلاً على الإنجازات الكبيرة التي يمكننا أن نقدّمها بالتعاون معهم.

وبالإضافة إلى تحقيق الرقمين الأخيرين في غينيس للأرقام القياسية، حرصنا مع مطعم مراحب على التبرّع بجميع وجبات المندي التي تم تقديمها لتحقيق الأرقام القياسية، التي بلغ عددها 4,880 وجبة، إلى الجمعيات الخيرية لتوزيعها على الأسر المحتاجة، ضمن التزامنا بالمساهمة في دعم المجتمع من حولنا تحديداً خلال الظروف الراهنة».

ويعتبر مطعم مراحب أحد أشهر المطابخ اليمنية في الدولة، التي تحظى أطباقها بشعبية كبيرة بين مختلف الجنسيات، ويرتبط اسمه بشكل مباشر بوجبة المندي المفضلة لدى الجميع. ويمكن لضيوف القرية العالمية الاستمتاع بوجبة المندي الرائعة التي يقدمها مطعم مراحب يومياً طوال الموسم الخامس والعشرين لغاية 18 أبريل.

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جدير بالذكر أن القرية العالمية قد تمكنت حتى الآن من تحقيق 12 رقماً قياسياً خلال الموسم الخامس والعشرين، ضمن مساعيها لتحقيق مجموع 25 رقماً احتفالاً بذكرى اليوبيل الفضي.

وتستمر القرية العالمية بالترحيب بضيوفها يومياً في الموسم 25 ابتداءً من الساعة 4 عصراً لغاية 18 أبريل 2021، مع أفضل البرامج الترفيهية العائلية على مستوى المنطقة، لتجربة عالم من الروائع.