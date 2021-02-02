بحث سبل الارتقاء بواقع النشر محلياً

المصدر: (الشارقة - البيان)

عقدت جمعية الناشرين الإماراتيين، الاجتماع الثامن لمجلس إداراتها، وافقت خلاله على محضر وتوصيات الاجتماع السابق، وناقشت العديد من القضايا والمحاور والمشاريع، واستعرضت النجاح الذي حققه صندوق الأزمات، الذي يهدف إلى دعم الناشرين المتضررين جراء جائحة «كورونا».

وشهد الاجتماع، الذي عقد في مقر الجمعية، حضور كلّ من علي عبيد بن حاتم رئيس الجمعية، وإيمان بن شيبة نائب رئيس الجمعية، وراشد الكوس المدير التنفيذي للجمعية، ومحمد بن دخين عضو مجلس إدارة، أمين الصندوق، ود.اليازية خليفة عضو مجلس إدارة، أمين السرّ، وعبد الله الكعبي عضو مجلس إدارة، وعدد من أعضاء فريق الجمعية.

وتطرق الاجتماع لمناقشة إمكانية عمل مشروع جديد، لتحويل الكتب الإلكترونية إلى تنسيق e-pub، كما سيشتمل المشروع على دورات تدريبية للناشرين، تطلعهم على كيفية التحويل لهذا الامتداد. وناقش الاجتماع تفعيل مشروع «التقِ الناشر الإماراتي»، الذي أطلقته الجمعية.