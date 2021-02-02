نورة الكعبيفي ضيافة «طيران الإمارات للآداب» بعد غدٍ

المصدر: دبي - البيان

تشارك معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، في فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، بعد غد، وذلك ضمن جلسة (مستقبل اللغة العربية: جلسة حوار مع معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب)/‏ محور «إضاءات على المواهب الإماراتية»، حيث تناقش الجلسة حالة اللغة العربية من خلال النتائج الخاصة لدراسة جديدة رئيسة أجرتها وزارة الثقافة والشباب، تحت عنوان "تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها".

تحليل

وتعنى الجلسة، التي تقام في تمام الساعة 13:00 وحتى 14:00، في مركز الفعاليات بفندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، في تحليل مجموعة البيانات التي تضمنتها الدراسة، ومناقشة كيفيات تطور اللغة العربية بالنسبة إلى اللغات الأخرى، والاتجاهات التي يجب أن تكون صناعة النشر على دراية بها، وما إذا كان الناس يقرؤون باللغة العربية من أجل المتعة – ويتضمن النقاش الإجراءات المهمة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بمكانة اللغة العربية.

يذكر أن مهرجان طيران الإمارات للآداب يلتزم التزاماً تاماً جميع لوائح وإرشادات هيئة دبي للصحة بهدف الوقاية من «كوفيد - 19». وسوف يطبق إجراءات وتدابير التباعد الاجتماعي كافة في جميع الأماكن الثلاثة التي تقام فيها الفعاليات، بالإضافة إلى تطبيق المعايير الوقائية من فيروس «كوفيد - 19» مثل الالتزام بارتداء الكمامات.