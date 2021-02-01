بيت الشعر في الشارقة يعود بقراءات لحسن النجار

المصدر: الشارقة - البيان

أقام بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة يوم أمس قراءات صباحية للشاعر حسن النجار بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة، والشاعر محمد البريكي مدير بيت الشعر وعدد من محبي الشعر، وذلك بعد توقف بسبب جائحة كورونا، ووفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة.

وقدم القراءات الشاعر رعد أمان، الذي افتتح التقديم بأبياتٍ أهداها لبيت الشعر في الشارقة منها:

كنا هنا بِسنا القصيدةِ نحتفي

من أولِ الأسبوعِ حتى السبتِ

فإذا رُبى الثلاثاءِ وردٌ ناضرٌ

بشذى تَفاوَحَ من عطورِ النَّبتِ

وإذا ثرى الإبداع خضَّله الندى

يزهو اخضراراً في رحابةِ أَمتِ

واليومَ من بعد التباعد نلتقي

وتضمُّنا جدرانُ هذا البيتِ

الشاعر حسن النجار افتتح قراءاته الشعرية بمجموعة من القصائد التي توزعت بين الوطني والإنساني والذاتي، كما قرأ مجموعة من القصائد تغنى فيها بالشارقة.