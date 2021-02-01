«ناشئة الشارقة» يستكشفون المحميات الطبيعية

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين بالتعاون مع «هيئة البيئة والمحميات الطبيعية»، برنامجاً افتراضياً بعنوان «محميات طبيعية مستدامة»، بهدف توعية الناشئة والشباب في الأعمار من 13 إلى 18 سنة، بأهم المحميات الطبيعية التي تزخر بها إمارة الشارقة، ورفع مستوى ثقافتهم البيئية وتعزيز وعيهم بأهمية المحافظة على البيئة، وصون تنوعها البيولوجي والاستخدام الأمثل لمواردها.

اشتمل البرنامج الذي قدمته منال علي المزروعي، مثقف بيئي في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، على العديد من الأنشطة التفاعلية، حيث تعرف المشاركون إلى مفهوم المحمية الطبيعية والهدف من إنشائها في إعادة توازن النظام البيئي والمحافظة على التنوع البيولوجي.

واطلع المشاركون على أهم المحميات الطبيعية التي تكشف عن التنوع الحيوي والبيئي الذي تمتاز به إمارة الشارقة، لما تحتويه من نباتات وطيور مهاجرة ومقيمة، وحيوانات نادرة والمهددة بالانقراض، فضلاً عن اختلاف طبيعتها التي تتنوع ما بين الطبيعة الصحراوية، والجبال والأودية، والكثبان الرملية والصخور الرسوبية.

كما تعرف المشاركون إلى جهود ومبادرات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الحفاظ على البيئة، وتعزيز المعرفة البيئية بين أفراد المجتمع، وتقوية علاقتهم بالبيئة المحيطة بهم، إضافة إلى سن وتطبيق القوانين البيئية لمنع التدهور البيئي وحماية الحياة الفطرية، وما تقدمه من دراسات وأبحاث بيئية، فضلاً عن حملات التشجير وتنظيف المناطق البرية والجبلية والسواحل.

وتطرق البرنامج إلى أهمية دور الفرد وتكاتفه لحماية البيئة عبر التقليل من مسببات التلوث بكافة أشكاله لإعادة توازن النظام البيئي، والمحافظة على الحياة البيئية بمواردها الطبيعية المتنوعة، والوصول بها إلى الاستدامة.