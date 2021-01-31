خالد الظنحاني ضمن قائمة الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً لعام 2020

المصدر: الفجيرة - البيان

أعلنت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، التي تعنى بترسيخ المسؤولية الاجتماعية في الوطن العربي والشرق الأوسط ومقرها مملكة البحرين، عن اختيار خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بدولة الإمارات، ضمن قائمة المائة شخصية عربية الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2020م، وقد ضمت القائمة عدداً من الملوك والرؤساء والشخصيات البارزة على المستوى العربي.

جاء ذلك خلال الملتقى التاسع لشركاء الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2021 الذي نظمته الشبكة، عبر منصة الاتصال المرئي «زووم»، تحت شعار «قيادة توقعات أصحاب المصلحة»، ودشنت خلاله كتاباً يضمّ نبذة عن السير الذاتية للشخصيات المائة المُختارة لتكون الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية.

ويأتي اختيار الظنحاني ضمن قائمة الشخصيات العربية المؤثرة، استناداً إلى جهوده الريادية المتواصلة خلال السنوات الأخيرة على المستوى المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى المستوى الخليجي والعربي في المساهمات المجتمعية والإنسانية، التي كان لها الأثر الفاعل في تلك المجتمعات، وذلك وفق التصنيف المهني العربي للشبكة الإقليمية لعام 2020م.

وأعرب الظنحاني عن فخره بهذا الإنجاز المتفرد الذي أهداه إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً، وقال «لولا دعم القيادة الحكيمة للدولة في كل مواقع العمل وعلى جميع المستويات، ما كان لأبنائها تحقيق هذا التميز العربي، وقد تعلمنا قيم ومبادئ العمل والتفرد والتميز والإجادة من مؤسس نهضتنا وباني دولتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ونعاهد قيادتنا على مواصلة العمل والتميز في كل المجالات مع شباب الوطن جميعاً، بما يرفع اسم دولتنا وعلمها خفاقاً في مختلف المحافل العربية والدولية».