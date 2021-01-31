اتحاد الكتّاب ينعى الراحل عبيد طويرش

المصدر: الشارقة - البيان

نعى اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات الراحل عبيد سلطان طويرش، عضو الاتحاد وأحد أهم المؤسسين للتاريخ الصحافي في الإمارات، الذي توفي إلى رحمة الله تعالى يوم السبت، وفقدت الساحة الثقافية الإماراتية برحيله أحد الإعلاميين البارزين والمؤسسين في مسيرة الصحافة الإماراتية، إلى جانب اشتغاله المبكر بالشأن العام عبر عضويته في عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية الإماراتية، ومنها اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، التي يعد عضواً فيها منذ عام 1986.

وتوجهت أمين السر العام صالحة غابش بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وإلى جميع الكتّاب والأدباء الإماراتيين برحيل عبيد طويرش، مؤكدة أنه كان نموذجاً للمثقف الذي جمع بين الإبداع الرفيع والأخلاقيات المهنية والشخصية العالية، لذلك يشكل رحيله اليوم حدثاً مؤلماً بكل المقاييس، وخسارة للساحتين الثقافية والصحافية.