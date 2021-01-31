أمسيات ولقاءات ببرنامج «كتاب أبوظبي» في فبراير

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات - فرع أبوظبي، عن برنامجه لشهر فبراير من العام الجاري، الذي يشتمل على المحاضرات واللقاءات والندوات والأمسيات التي يطرح فيها المزيد من التساؤلات النقدية، محاولاً فك شيفرتها؛ لإحداث حراك ثقافي فاعل ومنضبط، ففي محاضرة ثقافية تقدمها الإعلامية هالة أبو علم، وتحمل عنوان «دور المؤسسات الثقافية في الحركة الأدبية والمناهج التعليمية»، يستضيف الفرع في 15 فبراير المقبل محاضرين كبيرين، وهما الناقد الكبير الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة، والدكتورة هنادا طه تامير، أستاذة كرسي اللغة العربية بجامعة زايد، وفي 17 فبراير تدير الدكتورة زهرة الثابت من تونس ندوة نقدية تحمل عنوان «الجدار وسلطة المعنى»، يحاضر فيها الدكاترة: مصطفى عطية من مصر، وكاظم الخفاجي من العراق وأحمد الحريشي من المغرب، وتقام بالتعاون مع المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام بلندن.

أما اللقاءات فتنظم بمشاركة كوكبة مبدعين.وبالنسبة للأمسيات الشعرية، خصص الاتحاد مساء 3 فبراير لأمسية نبطية، تحت عنوان «عزف القوافي»، يحييها: مريم النقبي ونائلة الأحبابي وراشد العزاني، وتقدمهم الإعلامية هاجر الرئيسي..وذلك إلى جانب فعاليات أخرى كثيرة.

من جانبه أكد الأديب حارب الظاهري رئيس الهيئة الإدارية لفرع أبوظبي، أن النجاح الذي حققه برنامج شهر يناير، والإشادات التي وصلت إلى الاتحاد من الأوساط الأدبية والإعلامية، كان تحدياً جديداً ليكون برنامج شهر فبراير أكثر تنوعاً وتميزاً، من خلال استضافة رموز محلية وعربية، تناقش قضايا نقدية مهمة ومعبرة عن تطلعات الأدباء والمثقفين.