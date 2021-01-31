«أمناء العويس» يعقد اجتماعه الأول لعام 2021

المصدر: (دبي - البيان)

عقد مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية اجتماعه الأول لعام 2021، برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس، أخيراً، افتراضياً.

وصادق المجلس على محضر الاجتماع السابق، والتقرير الإداري السنوي لعام 2020، وتقرير مدقق الحسابات لعام 2020، واعتمد الموازنة التقديرية لعام 2021، وشكر المجلس الأمانة العامة وإدارة المؤسسة على استمرار العمل بشكل جيد، وإقامة الأنشطة الثقافية على منصة العويس الافتراضية، رغم جائحة «كورونا»، حيث نظمت المؤسسة العديد من برامجها الثقافية وأنشطتها افتراضياً، ويمكن للجمهور متابعة أنشطة المؤسسة في أي وقت على قناة (اليوتيوب)، كما قامت المؤسسة برفد الساحة الثقافية المحلية والعربية بإصدار العديد من الكتب المهمة.

واطلع المجلس على سير عمل الجائزة واستمرار عملها، واستقبال العديد من استمارات الترشيح إلكترونياً عبر موقع المؤسسة www.alowais.com، وتم إغلاق باب الترشح لجوائز الدورة «السابعة عشرة 2020 ـ 2021» نهاية ديسمبر الماضي. كما اطلع المجلس على سير العمل في المؤسسة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.