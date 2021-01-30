«مؤسسة السويدي» و«جامعة أبوظبي» تتعاونان في المجالات الأدبية والفنية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مجموعة مؤسسة السويدي، والبروفسور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي، اتفاقية تعاون بين الجانبين في مجال العلوم الأدبية والفنية لتطوير مهارات الطلاب وزيادة وعيهم الثقافي بأهمية الأداب والفنون والقيمة التي يمكن أن تقدمها للمجتمعات.

وعبر الدكتور حامد السويدي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة المجموعة لدعم الفن والفنانين الناشئين وتطوير إنتاجهم ودعم كفاءتهم، إضافة إلى المساهمة في تعزيز لغة الآداب والفنون وغيرها من المجالات التي تدعم الطلاب وتمكنهم من الانخراط في مجالات العمل المختلفة، حيث تشمل الاتفاقية تنظيم سلسلة من البرامج وورش العمل والملتقيات الفنية والأدبية، بما يسهم في مواصلة مسيرة الريادة في دولة الإمارات.

من جهته، أشار البروفيسور وقار أحمد إلى أن جامعة أبوظبي تسعى دائماً إلى تطوير الشراكات الأكاديمية التي تهدف إلى رفعة التعليم في مختلف المجالات وتخريج الكفاءات القادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية. وعبَّر عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية التي تسعى إلى دفع عجلة التطوير المستمر والدائم للمواهب الطلابية من خلال إثراء المحتوى المعرفي للبرامج التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى تحقيق الإبداع والتميز الذي نرومه.

من جانبها، أكدت سامية بدر، مدير الشراكات الاستراتيجية والإعلام بمؤسسة السويدي، أن هذه الاتفاقية تشكل انطلاقة جديدة نحو تحقيق هدف الجهتين المشترك وهو توسيع التعاون في مجالات الثقافة والفنون والإبداع، مؤكدة أن مجموعة مؤسسة السويدي لا تدخر جهداً في صقل الخبرات الأكاديمية للطلبة، وتجهيزهم وتأهيلهم للحياة المهنية بالشكل الذي يضمن لهم مستقبلاً مشرقاً وواعداً.