«إكسبوجر 2021» يدعم المواهب بورش عمل وجلسات نقاش وتقييم

المصدر: (الشارقة - وام)

يعقد المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بنسخته الخامسة خلال الفترة من 10 حتى 13 فبراير المقبل، 17 ورشة عمل، و8 جلسات نقاشية، و14 جلسة تقييم للسير الفنية يقدمها نخبة من ألمع المصورين والخبراء العالميين في المجال بما يفتح الباب واسعاً نحو مضاعفة خبرات ومعارف هواة وعشّاق التصوير الضوئي من مختلف أنحاء العالم.

وحرصت إدارة المهرجان على تصميم الورش والجلسات النقاشية وتقييم السير الفنية بعد مراجعة شاملة لمعارف ومهارات واحتياجات المشاركين الذين سيستفيدون من الخبرات المتطورة في المجالإذ سيعرّف المصوران البريطانيان الكبيران مايك براون وديفيد نيوتن يرافقهما نخبة من أهم المصورين العالميين عبر سلسلة من ورش العمل بخلاصة تجاربهم وأهم التقنيات التي يتبعونها في إنجاز مشاريعهم.

ويقود براون ورشة عمل «آليات التصوير» التي يبرز من خلالها أساسيات التعريض وإعدادات الكاميرات والضبط التلقائي لها كما سيقدم شروحات عن تقنيات تركيب العدسات والمعدات وغيرها من المعارف.

وسيقدم براون في اليوم ذاته ورشة «كيمياء الصورة» التي سيعرف خلالها بأهمية التقاط صورة استثنائية تجمع الرؤية والمعرفة التقنية والعوامل الحيوية والمؤثرة كما سيتعرف المشاركون برفقة براون على مفهوم البعد البؤري الذي يعدّ إحدى الأدوات التي يتم تجاهلها في عالم التصوير من خلال ورشة «تفسير البعد البؤري» الذي يقدم خلالها معارف عن هذا المفهوم وخصائصه وطرق استخداماته التي تؤدي إلى لقطات استثنائية.

وسعياً لتطوير مهارات المصورين البصرية يستعرض براون جملة من النصائح الخاصة بالضوء الذي يعدّ واحداً من أهم الأساسيات في مجال التصوير الفوتوغرافي خلال ورشة «الغموض السحري للضوء» التي تستعرض خلالها أهمية الضوء ومدى تأثيره على الصورة ويرشد المشاركين إلى كيفية رؤيته ومعرفة صفاته وكيفية استخدامه في الوقت والمكان الملائمين.

وسيكون عشّاق تركيب الصور ومزجها على موعد مع ورشة استثنائية تحمل عنوان «فن تركيب الصور الفوتوغرافية» يعرّفهم براون خلالها على أهم الخطوات الواجب اتباعها في تركيب اللقطات والوصول إلى صور مختلفة والتي بلا شك ستمنح العمل النهائي خصائص فريدة.

آفاق

ويخصص «اكسبوجر» هذا العام ورشة عمل مشتركة بعنوان «موسوعة التصوير الفوتوغرافي» يقدمها المصوران البريطانيان ديفيد نيوتين ومايك براون تستهدف جميع المصورين من مختلف المستويات حيث سيتم طرح العديد من المواضيع البصرية والإجابة على الأسئلة التي يتطرق لها الحضور بما يسمح بتوسعة الآفاق.

ويقدم ديفد نيوتين للمشاركين ورشة بعنوان «التأطير الإبداعي» التي توفر العديد من الإرشادات المتعلقة بطرق التفكير حول الصور من حيث التركيب والتكوين الذي يعتبر عاملاً مهماً للوصول إلى نتيجة نهائية مدهشة.. فيما سيتطرق خلال ورشة «إضاءة العالم» للحديث عن الإضاءة الثابتة أو الملحقة «الفلاش» الذي يعدّ أحد أهم العناصر في حقل التصوير الضوئي والذي يحتاجه المصور خارجياً وداخلياً ليتعرف المشاركون في الورشة على أكثر التقنيات تقدماً في المجال وآلية التعامل معها.

ويواصل نيوتن تقديم خبراته للمشاركين عبر ورشة عمل تحمل عنوان «كل ما يتعلق بالضوء» والتي يدور موضوعها حول مفهوم التعريض «exposure» وكيف تؤثر سرعة الغالق «shutter» وفتحة العدسة «aperture» والأيزو «ISO» على كمّ الضوء الذي تلتقطه الكاميرا كما سيتناول أوضاع قياس الضوء «metering» وفهم طرقه إلى جانب معارف أخرى تتعلق بالتحكم بسرعة الغالق وفتحة العدسة والتحكم بالتركيز«focus» في مشاهد معينة لخلق تكوين بؤري حاد.

مفاهيم

ويقدّم المصوّر الهندي ساجين ساسيدهاران ورشة بعنوان «تعلّم فنون التصوير بالأسود والأبيض» يستعرض خلالها أبرز المفاهيم المتعلقة بتحويل الصور العادية إلى أخرى مدهشة ويعرض خصائص الصور اللافتة للنظر وكيفية استخدام الأشكال الهندسية والخطوط والإضاءة لإبراز جماليات المشهد في الصور كما سيرشد المشاركين إلى آلية إنشاء الصور التي تستطيع نقل رؤية المصور الفنية للعالم.

وتقام ورشة ساسيدهاران على جلستين الأولى ستعرف بالتقاط الصور عند الغروب أو الشروق في مواقع مميزة من الشارقة فيما تسلط الثانية الضوء على طرق العمل ما بعد المعالجة بداية من الصور الخام وصولاً إلى الصور باللونين الأسود والأبيض حيث أوصى المصور بأهمية أن يمتلك المشاركون معرفة أساسية في «الشفافيات» والأقنعة ومعايير التحديد في برنامج «الفوتوشوب» للوصول إلى نتائج مثالية.

تقنيات

ويقدّم مصور السفر الدولي إليا لوكاردي ورشة عمل بعنوان «خلق عامل الانبهار في تصوير المناظر الطبيعية» حيث يستعرض أهم التقنيات المتبعة بعد المعالجة للوصول إلى صور مميزة ويعرف بأساسيات تحرير الصور ومعالجتها بشكل مباشر أمام الحضور بداية من تحرير الصور الخام ودمج الصور البانورامية مروراً بالتركيز المتراص «focus stacking» وصولاً إلى تعديلات الألوان والتباين وغيرها الكثير من الخطوات المهمة.

أما المصور محمد مراد فسيلتقي المشاركين في «دورة تعلّم برنامج»لايتروم كلاسيك«لتصوير الحياة البرية للمستوى المتقدّم» التي ستفتح المجال أمام الحضور للتعرف على برنامج «لايتروم» الذي يعدّ أحد أشهر برامج تحرير الصور حيث ستسلط الورشة الضوء على كيفية استخدام البرامج في تصوير الحياة البرية باحترافية كما سيقدم شروحات تتعلق بمهارات تحرير الصور الملتقطة للبرية والتعريف بالكائنات الذكية «smart objects» وخيارات الإضاءة وإضاءة القناة والكثافة وتقنيات التصوير باللونين الأسود والأبيض وغيرها.

انضباط

وسيتعرف المشاركون في المهرجان خلال ورشة عمل التصوير «الفوتوغرافي المعماري: الأساسيات وما وراءها» التي يقدمها المصور الفوتوغرافي ينو سارادجيتش على أهمية التصوير المعماري وغاياته، إذ ستتناول الورشة التعريف بهذا النوع من التصوير وما يتطلبه من قدرة على الانضباط والإبداع والممارسة ليتسنى للمصور التقاط صور رائعة تأخذ ملايين الأشخاص إلى أماكن لم يزوروها من قبل.

وتستضيف فعاليات الحدث الذي يتيح للمصورين عرض مجموعات أعمالهم على الخبراء العالميين ثمانية ضيوف متخصصين في أنواع متنوعة من فن التصوير الفوتوغرافي هم آيدان سوليفان الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة «فيرباتيم فيجيوال غلوبال ستوريتيلينغ» وراي ويلز محرر صور ومصور مساهم في صحيفة «صنداي تايمز» ولارس بويرينغ مدير مؤسسة «وورلد برس فوتو فاونديشن» ومحمد محيسن مصور لدى «ناشيونال جيوغرافيك» وحائز على جائزة بوليتزر العالمية وتيموثي آلن المصور العالمي المتخصص بتصوير الرحلات.

كما سيتواجد أربعة من المقيّمين الثمانية في جلستين على مدار 20 دقيقة لكل منها يومياً طوال أيام المهرجان وللمشاركة في هذه الجلسات ينبغي الحجز على الرابط التالي: https://workshops.xposure.ae/product/portfolio-review/.

وتنظم فعاليات المهرجان ثماني جلسات متخصصة تتيح للمصورين الهواة والمحترفين تعلم دروس قيمة من نخبة من المصورين الدوليين الحائزين على عدة جوائز عالمية حيث يقدم المصور كريس دي بود في أول أيام المهرجان في 10 فبراير المقبل جلسة «السرد الإبداعي» تليها جلسة «فن المشاهدة» التي يقدمها خوان بابلو راميريز فيما يقدم المصور سهيل كرماني جلسة «الانتقال بالصور إلى المستوى التالي».

ويشهد ثاني أيام المهرجان 11 فبراير المقبل جلسة يقودها محمد محيسن بعنوان «الرؤية البديلة» فيما يقدم سيجرام بيرس جلسة «التصوير المتخصص بالإعلانات التجارية».

وتشمل فعاليات اليوم الثالث 12 فبراير المقبل جلسة «التصوير الصحفي الحر» تقدمها المصورة كلير توماس وجلسة «الجوانب الفنية لتصوير السيارات الرياضية» يقدمها غاريث هارفورد وفي اليوم الختامي يقدم المصور جيلز دولي جلسة «قوة القصة» في حين يقدم سيرجي بونوماريف جلسة «التصوير الصحفي في مناطق صراع البيئة».

معايير

وقال طارق علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «تمكن مهرجان إكسبوجر على مدى السنوات الماضية من تعزيز مكانته كمنصة تعليمية ومهنية رائدة للمصورين المحترفين والهواة بفضل ما يقدمه من برامج تدريبية تسهم في بناء قدراتهم بما في ذلك ورش العمل المتخصصة والجلسات النقاشية وتقييم السير الذاتية من قبل مصورين محترفين وفق أعلى المعايير المهنية بهدف الارتقاء بمهارات المصورين المشاركين وتطوير مواهبهم سواء كانوا مبتدئين أو محترفين».

وأكد علاي أن نسخة هذا العام من المهرجان الدولي للتصوير ستقام وفق أعلى معايير السلامة والإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات الصحية في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا التزاماً منا بضمان صحة وسلامة الضيوف والمشاركين والزوار.