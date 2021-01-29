«أطفال الشارقة» تنفذ حزمة برامج عبر تقنيات الاتصال المرئي

المصدر: الشارقة - البيان

نفذت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، خلال شهر يناير الجاري 2021، حزمة متنوعة من الأنشطة والبرامج تم تقديمها «عن بعد» عبر تقنيات الاتصال المرئي، مستهدفةً من خلالها الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة.

وتضمنت «الأنشطة الافتراضية» مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل، منها ورشة بعنوان «فرشاة فنان» قدمتها الفنانة ميثا حمدان، والتي قامت خلالها بتعليم الأطفال كيفية الرسم على الأقمشة وتزيينها بأدوات الزينة المختلفة، من خلال استخدام المواد الخام المتاحة. كما نفذت ضمن برنامج «رياضة ولياقة» ورشة بالتعاون مع مركز اللياقة الذكية للأطفال، بعنوان «خلك رياضي» تناولت أهمية مشاركة الطفل في الرياضات المختلفة، وأهميتها في زيادة نشاطاته الجسمانية ومهاراته الاجتماعية، وتطور مداركه ومساعدته في تنظيم الوقت.

وضمن برنامج «مهارات» قدمت الفنانة شيخة الحوسني ورشة بعنوان (دائرة ورسمة) هدفت إلى إثراء خيال الأطفال وتنمية مهارات العمل اليدوي لديهم وتشجيعهم بصنع ألعابهم بأنفسهم بأساليب مختلفة وبسيطة، تساعدهم على إشباع رغباتهم وتنمية قدراتهم العقلية والبدنية.

أما ضمن برنامج مدينة القراءة، الذي يهدف إلى غرس وتشجيع حب القراءة والمطالعة لدى الصغار وتطوير مهاراتهم اللغوية، فقد نفذت ورشة بعنوان «حكايات»، قدمتها الكاتبة صباح ديبي، حيث قامت خلالها بقراءة قصص من كتاباتها على الأطفال ومن ثم محاورتهم ومناقشتهم حول محتوى القصص والدروس المستفادة منها، وبعدها قدمت لهم ورشة فنية لها علاقة بمضمون وأحداث القصة.

بينما نظم يوم تعريفي للأطفال عن برنامج «التوستماسترز»، لتعريفهم بالبرنامج وأهدافه من تطوير مهارات الأطفال القيادية، وتنمية مهارات التواصل والخطابة بطريقة غير تقليدية، بالإضافة إلى زيادة ثقتهم بأنفسهم، والتحكم بلغة الجسد، وكيفية إعداد الخطب الارتجالية وإدارة الوقت، وتدريبهم على التعبير عن أفكارهم بصورة فعالة.