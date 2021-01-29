«أبوظبي للفنون» تدعم الفنانين الشباب

المصدر: أبوظبي - وام

تحرص مؤسسة أبوظبي للفنون على دعم الفنانين الشباب في مسيرتهم الفنية وتمكينهم وزيادة وعيهم بأهمية الفنون التشكيلية، خصوصاً مع الاهتمام الذي توليه الإمارات لصنوف الفنون كافة.

وفي هذا الإطار نظمت أبوظبي للفنون ومؤسسة السويدي، ملتقى فنياً لطلاب كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة الفنان التشكيلي والخطاط الإماراتي محمد مندي، الذي أثنى على أعمال الطلاب الفنية.

وقال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون: يأتي تنظيم هذا الملتقى كتأكيد على التزامنا بتوفير منصة تربط الفنانين الشباب مع عمالقة الفن وإيصال أعمالهم إلى شريحة أوسع من الجمهور بالإضافة إلى إكسابهم خبرات تدعم حياتهم المهنية مستقبلاً، حيث يعد هذا الملتقى بمثابة نقطة انطلاق لهذه المواهب المبدعة إلى العالمية.

وعرض الطلاب المشاركون لوحاتهم المتنوعة التي تعتبر باكورة أعمالهم على الفنان التشكيلي محمد مندي لمناقشتها، حيث تميزت هذه اللوحات بطابع وأسلوب مختلف أُستخدمت فيها مواد ووسائل متنوعة.

وأكدت سامية بدر مدير الشراكات الاستراتيجية والإعلام في مؤسسة أبوظبي للفنون، أن هدف الملتقى هو توفير فسحة للفنانين الشباب لقراءة لوحات فنية تنوعت فيها الأفكار بشكل مميز، لافتة إلى تصدر دولة الإمارات الاهتمام بكافة أنواع الفنون لا سيما الفنون التشكيلية.