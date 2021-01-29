اتحاد كتاب وأدباء الإمارات برأس الخيمة ينظم «هموم ثقافية»

المصدر: رأس الخيمة – البيان

نظم فرع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات برأس الخيمة، المحاضرة الثقافية «هموم ثقافية» للمسرحي الإماراتي القدير الدكتور حبيب غلوم، وأدار المحاضرة الأديب المسرحي الدكتور هيثم يحيى الخواجة، المشرف الثقافي بالفرع.

وقال الدكتور هيثم يحيى الخواجة: لا يمكن أن يتم الحديث عن الحركة المسرحية في دولة الإمارات العربية المتحدة دون أن يذكر ويتوقف عند المسرحي الدكتور حبيب غلوم، رجل مسرح باقتدار، لكونه أخرج الكثير من العروض للمسرح، وكتب له ومثّل فيه، فهو مؤلف وممثل ومخرج مسرحي، ويعد أول دكتور في دولة الإمارات باختصاصه.

وأوضح الدكتور حبيب غلوم، عن المبدع الإماراتي في مختلف مجالات الفن والإبداع، الفني منه والأدبي والثقافي العام، الذي صنع نفسه بنفسه بجهود ذاتية، انطلاقاً من رغبته الصادقة تجاه المساهمة في النهضة الثقافية للدولة، منذ الجيل الثقافي المؤسس، وحتى جيل هذا اليوم، الأمر الذي يتطلب تسليط الضوء أكثر وأكثر عليه وعلى منجزاته، واحتواء إبداعاته ومهاراته، ولابد هنا من الالتفات إليه من الجهات الثقافية على اختلاف مهامها واهتماماتها (مسرح، سينما، أدب، تراث، تاريخ، وغيره)، فالمبدع الإماراتي وطني بحسه وسلوكه المتوارث أباً عن جد، وبفعله الثقافي وبصماته وإسهاماته، التي يشهد لها القاصي والداني في المحافل الثقافية الداخلية والخارجية.

وأشار غلوم إلى أساليب دعم المبدع ودعم مسيرته، مؤكداً ضرورة دعمه معنوياً ومادياً، وتهيئة المناخ الصحي والسليم، ليواصل مسيرة عطائه، ولأجل أن تتعاقب الأجيال في تسلم الراية الثقافية الإماراتية.