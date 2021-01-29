«إرثي» يفتح حواراً دولياً حول توثيق وحفظ التراث الثقافي

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظّم مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع علامة «بولغري» الإيطالية، جلسة حوارية بعنوان «استدامة الفعل الثقافي من خلال التراث اللامادي والعمارة»، جاءت ضمن سلسلة جلسات افتراضية تهدف إلى بحث ممارسات توثيق التراث الثقافي.

شارك في الجلسة كلٌّ من معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب في دولة الإمارات، وريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وجان-كريستوف بابان المدير التنفيذي لشركة «بولغري»، ونورة الدبل مدير إدارة برامج الفنون والثقافة في الهيئة الملكية السعودية، ونورا السايح- هولتروب رئيس الشّؤون المعماريّة في هيئة البحرين للثّقافة والآثار، وأدارت الجلسة فاطمة ديماس تنفيذي أول - أبحاث المشاريع والتوثيق بمجلس إرثي.

إحياء الحرف وعصرنتها

وقالت نورة الكعبي: «تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة للحفاظ على تراثها الثقافي، لضمان استدامته ونقله للأجيال القادمة، وتعريف العالم على خصوصيته ورسالته، من خلال مجموعة من المبادرات والسياسات والتشريعات، حيث نجحنا في إدراج مجموعة من العناصر التراثية على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، التابعة لمنظمة اليونيسكو، ونعمل مع شركائنا محلياً وعالمياً، على إدراج المزيد في السنوات المقبلة».

وأضافت: «الجميل في هذه التقاليد، هو عملية الحفاظ عليها، من خلال الممارسة الثقافية المتواصلة، عوضاً عن حصرها في المتاحف، وتعد تجربة إرثي، واحدة من الشواهد المميزة على هذه الجهود، إذ لم يكتفِ بالحفاظ على تقاليد صناعة الحرف الإماراتية، وإنما عمل على تعزيز الحوار بينها وبين التصميم المعاصر، وقدمها بأسلوب جديد ومبتكر».

من جهتها، أكدت سعادة ريم بن كرم، أن استراتيجية الشارقة تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري، لتعزيز البنية التحتية اللازمة، والحفاظ على التراث، وأشارت إلى أن مجلس إرثي، نجح بتقديم رؤية الشارقة ودولة الإمارات، من خلال الجمع بين العناصر التقليدية والمعاصرة، التي تساعد في المحافظة على الهوية المتميزة للحِرف الإماراتية، مع تعزيز جاذبيتها على المستوى العالمي، ودمجها في الحياة اليومية، من خلال التعاون التجاري مع المصممين العالميين والحِرفيات الإماراتيات.

وقالت: «في مجلس إرثي، وضعنا منهجاً شاملاً ومتكاملاً، لتنظيم جهود الحفاظ على تراثنا المادي وغير المادي، فعندما انطلقنا، كانت معظم حِرفياتنا من الفئة العمرية 50-65 عاماً، واليوم نجحنا في جذب حِرفيات شابات، بعمر الرابعة والعشرين، وبتمكينهنّ اجتماعياً واقتصادياً».

نقل المعرفة

بدوره، أكد جان-كريستوف بابان، أن ضعف التركيز على المهارات اليدوية في الدول الغربية، هو ما ألهم علامة بولغري لتأسيس «أكاديمية» خاصة، تستقبل سنوياً 120 شخصاً موهوباً، ممن لديهم شغف كبير بتعلم مهارات صناعة قطع فريدة من المجوهرات المصنوعة يدوياً، والتي تساعد في الحفاظ على التراث الثقافي.

من جانبها، أشارت سعادة ريم بن كرم، إلى أن الطريقة الوحيدة لإحياء الحِرف المميزة والنادرة، هي تدريب الشباب، وضمان مشاركتهم وتفاعلهم، ولهذا، يحرص مجلس إرثي على نقل المعرفة إلى الأجيال الناشئة، حيث يتعاون المجلس مع المؤسسات الشقيقة، والمنظمات المختلفة، لدعم الشباب، وتعزيز اهتمامهم في الحِرف اليدوية التراثية، بالإضافة إلى إطلاق برامج متخصصة، مثل «مختبرات التصميم»، لتمكين الشباب من تجربة مختلف أدوات الحِرف والتصميم وممارساتها.

البرامج الثقافية

وتناولت نورة الدبل منطقة العلا وكنوزها الأثرية، ومكانتها في البرنامج التراثي للمملكة العربية السعودية، إذ تُعد العلا متحفاً حياً مفتوحاً، مشيرة إلى العمل على تطوير مشروع جديد في «مدرسة الديرة»، وهي أول مدرسة للإناث في العلا، تم التخلي عنها قبل 20 عاماً تقريباً، حيث ينضوي المشروع على ترميم المدرسة، وتحويلها إلى مركز ثقافي، يركز على تنمية مهارات الحرفيات في جميع الحِرف، مثل السيراميك وصناعة المجوهرات وأساسيات التصميم.

وأضافت أن البرنامج ساعد الحِرفيات المتقدمات بالسن، على دمج العناصر والأساليب المعاصرة في الحِرف التقليدية التي يمارسنها، ما جذب انتباه المصممات الشابات، ورواد مشاريع الضيافة والمشاريع التنموية، الذين يدرسون إمكانية دمج هذه البرامج الثقافية مع المشاريع السياحيّة.

الفن والعمارة

بدورها، توقفت نورا السايح-هولتروب، عند مشاريع حفظ التراث في البحرين، وعلى رأسها مشروع «مسار صيد اللؤلؤ»، بالإضافة إلى دور العمارة في الجمع بين التراث المادي وغير المادي، اللذين وصفتهما بأنهما «وجهان لعملة واحدة».

وأضافت: «مشروع مسار صيد اللؤلؤ، هو تراث مادي نحاول المحافظة عليه وحمايته، وجاء نتيجة لتراث غير مادي، وهو مسار اقتصاد صيد اللؤلؤ، وهذان الجانبان مترابطان بشكل وثيق، والمباني التي نسعى لترميمها، شاهدٌ ماديٌ حي على اقتصاد صيد اللؤلؤ، الذي يمتد لآلاف السنين، والذي يعد في معظمه تراثاً غير مادي، وللمحافظة عليه، يجب علينا أن نفهم العناصر غير المادية، وبشكل خاص، قصص تلك المباني، وكيف تم استخدامها، والمهارات التي استخدمت في بنائها، ومن بناها وكيف، لأن هذه العملية، تضمن عدم الإخلال بالعلاقات غير المادية، التي تربط المجتمع المحلي بتلك المباني وبالمدينة».

فيما أوضح جان-كريستوف بابان، سبب شعور علامة «بولغري» الإيطالية، التي تأسست قبل 136 عاماً، بأن من واجبها رد الجميل لمدينة روما، والمساعدة في الحفاظ على معالمها الأثرية، من خلال إتاحتها للجمهور.

وقال: «نؤمن في بولغري بأن القيمة الحقيقية للتراث الثقافي، تتمثل بمشاركته مع الجمهور، وتمكين الزوار من الوصول إليه، والتعرف إليه، فعلى سبيل المثال، تعمل بولغري على تمويل مشروع ترميم منطقة (لارجو دي تور أرجنتينا)، بالتعاون مع «مجلس بلدية روما» و«وزارة الفنون والثقافة» في إيطاليا، حيث يعود تاريخ هذا الموقع، إلى القرن الرابع قبل الميلاد، ويضم معابد ومسارح، وهو الموقع الذي تم فيه اغتيال يوليوس قيصر، وعلى الرغم من اكتشافه قبل حوالي 100 عام، لم يتم إصلاحه وافتتاحه للزوار».

وشدد بابان على أن مشروع الترميم، الذي سيفتح أبوابه للزوار في النصف الثاني من العام الجاري، يؤكد على أهمية الحفاظ على المواقع والأبنية التاريخيّة، وحماية التراث الثقافي.