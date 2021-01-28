مهرجان طيران الإمارات للآداب 2021 ينطلق غداً

ينطلق غداً (الجمعة) مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحد أبرز الفعاليات الثقافية لهذا العام، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 29 يناير إلى 13 فبراير بتشكيلة استثنائية من الفعاليات التي تستضيف الحائزة على جائزة نوبل ملالا، وأليف شافاك، وأمين معلوف، وليمن سيساي.

ويشتمل برنامج المهرجان مشاركات لأبرز الكتّاب العالميين والمرشحين للبوكر، أولهم أفني دوشي، مؤلفة رواية "السكر المحروق: وأوينكان بريثويت، مؤلفة رواية "أختي السفاحة"، وقد خصص المهرجان يوماً لتسليط الضوء على للمواهب الإماراتية.

ويُقام مهرجان طيران الإمارات للآداب برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي والمهرجان بالشراكة مع الراعيين المؤسسين، طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة المختصة بالتراث والفنون والثقافة في الإمارة.

وتضم نسخة هذا العام من المهرجان مزيج من الفعاليات الحية والجلسات الافتراضية التي تشمل مجموعة من الموضوعات المناسبة لجميع الناس، وتغطي الفعاليات إجازات نهاية الأسبوع على مدار ثلاث أسابيع في ثلاث أماكن هي: مركز جميل للفنون في الفترة من 29 إلى 30 يناير، ومقر المهرجان بفندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي في الفترة من 4 إلى 6 فبراير وفي السركال أفنيو في الفترة من 12 إلى 13 فبراير.

وأعربت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، عن سعادتها بتنظيم مهرجان طيران للآداب في دورته الحالية على الرغم من التحديات الصحية التي تواجه العالم، بما يعكس أهمية الثقافة والأدب في حياة الجمعيات بمختلف الظروف والأوقات.

وقالت معالي نورة الكعبي: "يعد مهرجان طيران الإمارات للآداب أحد أهم الفعاليات الثقافية التي تنظم في الدولة والمنطقة بشكل عام، نظراً للمواضيع الشيقة التي يطرقها والمتحدثين الذين يستضيفهم من مختلف الجنسيات والثقافات لمناقشة مواضيع تهم الجمهور في منطقتنا، سيوفر المهرجان لجميع عشاق الثقافة في الدولة فرصة رائعة للاستماع والتفاعل مع مجموعة من المبدعين في مختلف المجالات الأدبية. آمل أن يكون هذا الحدث أيضًا مناسبة تعكس المنتج الأدبي الذي أنتجه المبدعون جراء وباء كوفيد-19".

وقد عبرت مديرة المهرجان، السيدة أحلام بلوكي عن بالغ سعادتها بالدورة الجديدة لمهرجان الآداب، وقالت: "يغمرنا الحماس الكبير لتمكننا من إقامة المهرجان هذا العام وفي إطار العروض الحية بالإضافة إلى الترحيب بنخبة من الكتّاب العالميين الذين ينضمون إلينا افتراضياً بسبب الظروف الحالية.

ويحافظ المهرجان هذا العام على اتساع نطاق الموضوعات التي يتم تناولها، والمناقشات الممتعة والثرية والعروض التي لا تُنسى.

نود أن نتقدم بجزيل الشكر لجميع رعاتنا وشركائنا، ونخص بالذكر طيران الإمارات ودبي للثقافة، الذين استمروا في دعمهم لنا خلال الأوقات الصعبة التي واجهناها جميعاً العام الماضي، والذين من دونهم لم يكن ليستمر هذا المهرجان. وأيضا نشكر مجتمعنا وجميع الأشخاص الذين يحضرون فعالياتنا. شكرا للجميع من صميم قلوبنا".

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "على الرغم من التحديات التي تواجهنا جميعاً، إلا أننا نفخر بتمكننا من تحقيق التواصل الفعلي بين المؤلفين ورواة القصص وجمهورهم في دبي، وافتراضياً مع محبيهم في جميع أنحاء العالم من خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب. إن عدسة الأدب هي التي تتيح لنا فهم ورصد العالم خصوصاً عندما نعيش تحولات تاريخية. وتضفي أحداث مثل هذا المهرجان مزيداً من الأهمية على نقاشاتنا حول الكتب، وتحفزنا على التفكير بصورة مختلفة حول مستقبلنا. نتمنى لهذه الدورة من مهرجان طيران الإمارات للآداب كل النجاح، وسوف نواصل دعم جهود المهرجان الرامية إلى نشر ورفد الثقافة والإبداع في دبي".

يبدأ المهرجان في نهاية هذا الأسبوع في مركز جميل للفنون، في الفترة من 29 إلى 30 يناير، بمجموعة مختارة من الفعاليات الأدبية الفريدة، والعديد منها يتميز بطابع فني إبداعي. يضم البرنامج مجموعة من العروض الحية وورش العمل والمعارض وأنشطة الأطفال.

ومن المشاركين الروائية المرشحة للبوكر لعام 2020 أفني دوشي. ويتضمن البرنامج ورش عمل ومعارض لفن تصميم الكتب والخط والشعر وورش للكتابة الإبداعية والكثير من الفعاليات الأخرى. يمكن حضور العديد من الجلسات العامة المجانية ومن ضمنهم برنامج نشاط للأطفال مليء بالمرح.

ويواصل المهرجان مع الفعاليات الكبرى ضمن عطلة نهاية الأسبوع الثانية في مقر المهرجان، إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي في الفترة من 4 إلى 6 فبراير. إذ يشارك في هذه الفترة ملالا، الحائزة على جائزة نوبل، وأليف شافاك، وأمين معلوف، وأوينكان بريثويت، مؤلفة رواية "أختي السفاحة".

كما سيكون يوم الخميس الموافق 4 فبراير، يوماً مخصصاً للمواهب الإماراتية ويُقدم برعاية هيئة دبي للثقافة والفنون.

وقالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة): " تنطلق احتفالية جديدة للثقافة والأدب في دبي على مدار أيام المهرجان التي تجسد كل مظاهر الإبداع، مطلقةً العنان لمخيلة أفراد المجتمع، وموفرةً لهم متعة الاستكشاف والتعرف على أفكار جديدة. ومع كل دورة للمهرجان يقدم كوكبة من الكتّاب والمفكرين المبدعين العالميين والعرب برامج هادفة لتثقيف الجمهور من جميع الأعمار وشتى الثقافات التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي جعبتهم هذا العام الكثير من المواضيع التي لها أثر كبير في حياتنا المعاصرة. ونأمل أن تعزز هذه النسخة من المهرجان محبة القراءة لدى الجماهير وتغرس في نفوسهم الأمل بمستقبل أكثر إشراقاً".

وأضافت بدري: "إننا حريصون في "دبي للثقافة" على دعم وتسخير جميع طاقاتنا لإنجاح هذا المهرجان، ليبقى منصة فريدة للارتقاء بقطاع الآداب في دبي والإمارات. ومن خلال رعايتنا لفعاليات محور "إضاءات على المواهب الإماراتية" في المهرجان، نهدف إلى رفد وتشجيع المواهب المحلية وتمكينها وتوفير الفرص أمامها للانطلاق إلى آفاق عالمية، وترك بصماتها الإبداعية في المجتمع".

أما عن السركال أفنيو في الفترة من 12إلى 13 فبراير، مقر فعاليات إجازة نهاية الأسبوع الأخيرة، فيرحب البرنامج بالكاتب المصري المعروف أحمد مراد، بالإضافة إلى فعالية الختام بمشاركة شعراء الأداء ليمن سيساي وعفراء عتيق.

العديد من الجلسات مستوحاة من موضوع مهرجان 2021، "لنغير الحكاية"، الذي يعبر عن روح الفترة الحالية. ويقدم البرنامج المرح العائلي، والمناقشات الثرية والممتعة، والأفكار الملهمة والعروض التفاعلية التي تركز على الكتب والفن والعلوم والشؤون المعاصرة والعروض السينمائية، وفن الطهو.

وفي إطار الالتزام بإجراءات وتدابير التباعد الاجتماعي، وسوف يتم طرح عدد محدود من التذاكر لكل جلسة من الجلسات، لذلك يوصي منظمو المهرجان بالحجز المبكر لضمان المقاعد. وتذكروا أن الحضور يتطلب الحصول على التذاكر حتى للجلسات المجانية، وذلك لنتمكن من تحديد عدد الزوار.

تبدأ أسعار التذاكر من 60 درهماً إماراتياً لجلسات الكبار، و40 درهماً إماراتياً لجلسات الأطفال و100 درهم إماراتي للبطاقة الرقمية لمشاهدة جلسات البث المباشر من المنزل. وسيتم بث 10 جلسات، على الأقل، مباشرةً من فعاليات المهرجان الكبرى في انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

يلتزم المهرجان التزاماً تاماً بجميع لوائح وإرشادات هيئة دبي للصحة بهدف الوقاية من "كوفيد-19". وسوف يطبق كافة إجراءات وتدابير التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن الثلاثة التي تقام فيها الفعاليات، بالإضافة إلى تطبيق المعايير الوقائية من فيروس "كوفيد-19". مثل الالتزام بارتداء الكمامات. يمكن الاطلاع على التفاصيل كاملة على الموقع الإلكتروني لمهرجان طيران الإمارات للآداب.