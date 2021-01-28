«تريندز» يستشرف مستقبل الكتب في العصر الرقمي

المصدر: دبي - البيان

نظم «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، أول من أمس، محاضرة عن بُعد حول «مستقبل الكتب في العصر الرقمي»، ألقاها بورتر أندرسون، رئيس تحرير مجلة «ببلشنغ برسبكتيفز» الأمريكية. ويأتي تنظيم هذه المحاضرة ضمن فعاليات معرض «تريندز» الافتراضي الأول للكتاب، الذي تم افتتاحه يوم الأحد الماضي، بمشاركة العديد من مراكز البحوث والدراسات ودور النشر العربية والدولية، وسيستمر حتى السابع من فبراير المقبل، وتستهدف هذه المحاضرة تعزيز وعي الجمهور والقراء بمستقبل الكتاب في العصر الرقمي.

أسعار مناسبة

وفي تقديمه للمحاضرة، أكد البروفيسور فوزي الغزالي، باحث مقيم في «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، رئيس وحدة النشر العلمي في المركز، أن العصر الرقمي أدى إلى تغيير سبل نشر المعرفة، وأصبح الكتاب الإلكتروني متوافراً بسهولة للقراء والباحثين.وفي مستهل المحاضرة، أعرب بورتر أندرسون عن سعادته للمشاركة في العديد من معارض الكتب التي تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحولت إلى ملتقى للكتّاب والمفكرين حول العالم.

وأكد بورتر أندرسون أن ثورة التكنولوجيا الحديثة أسهمت بشكل فعّال في تسهيل عملية صناعة الكتب؛ حيث وفرت الجهد والوقت، كما أتاحت وسائل عديدة لنشر الكتب وتوزيعها لأكبر شريحة من السكان عبر العالم بصور وصيغ وأشكال مختلفة تناسب جميع الأعمار والأذواق.

وأشار بورتر أندرسون إلى أنه رغم التأثير السلبي الذي أحدثته جائحة «كوفيد 19» في العديد من المجالات، فإنها أعادت الاعتبار لأهمية القراءة والكتاب الإلكتروني على وجه الخصوص.