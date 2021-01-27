«العين السينمائي» منصة لاكتشاف المواهب

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

اعتبر عدد من الفنانين الإماراتيين أن مهرجان العين السينمائي هو حدث وطني رائد، يسهم بترجمة رؤية الإمارات في الارتقاء بصناعة الأفلام والاحتفاء بالمنجز السينمائي المحلي والعالمي.

إضافة إلى كونه منصة لاكتشاف وتقديم أفضل إنتاجات ومواهب السينما في المنطقة، مشيدين في الوقت ذاته بنجاح طاقم المهرجان في إبرام العديد من الاتفاقيات الفنية، التي تهدف إلى دعم السينما وصناعها الشباب، إضافة إلى إدراج اسم «العين» على خريطة المهرجانات العالمية، ودعم الكفاءات والمواهب الإماراتية الشابة.

نافذة

وفي هذا الإطار، قال الفنان أحمد الجسمي: «أشيد بحرص طاقم المهرجان على مواجهة شتى التحديات لتنظيمه وسط إجراءات احترازية من خلال الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الجسدي، للحفاظ على سلامة الحضور وضيوف المهرجان. وأؤكد على نقطة مفادها بأن منطقة العين الخضراء أصبحت تشهد حراكاً ثقافياً وفنياً لا يهدأ».

وأضاف الجسمي: «أرى بأن مهرجان العين السينمائي نافذة يطل من خلالها كل المبدعين الشباب ذوي الشغف بعالم السينما. ومن ثم إحداث الحراك الفني الذي ينعكس بشكل إيجابي على صناعة السينما المحلية، وأن يستمتع الجمهور والنقاد وكل محبي الفن السابع من خلال باقات العروض السينمائية المتنوعة».

دعم

ولفت الفنان د.حبيب غلوم إلى أن مهرجان العين السينمائي نجح إلى الآن وبمجهود ودعم شخصي من الشباب المواطنين، الذين لا هَم لهم سوى دعم السينما المحلية وصولاً للعالمية. وأضاف:«لا بد من مظلة حكومية لدعم المهرجان لضمان استمراره وتحقيق ارتقائه في الدورات القادمة، الأمر الذي من شأنه أيضا بأن يكون المهرجان داعماً فعلياً لسينما المستقبل».

وأوضح الفنان منصور الفيلي أن طاقم المهرجان نجح في عرض باقة من الأفلام السينمائية الأوروبية المميزة، التي لاقت نجاحاً في أوروبا وفي بعض المهرجانات السينمائية العالمية، إذ أبدت مجموعة من الدول الأوروبية استعدادها بالتعاون مع المهرجان.

خبرات

وأشارت الفنانة صوغة إلى أن الذي يميز مهرجان العين السينمائي هو استمراره في دعم السينمائيين المحليين والخليجيين، بتنفيذ مبادرات جديدة وبرامج مختلفة وعروض مميزة واتفاقات في خدمة «الفن السابع»، ليكون المنصة الأبرز لاكتشاف وتقديم أفضل إنتاجات ومواهب السينما. وأضافت: «كما أن الكم الكبير من الأفلام التي استقطبها المهرجان دليل على شغف المواهب في عالم السينما على إظهار طاقاتهم وإبداعاتهم الفنية والسينمائية حتى في أصعب الظروف».

وقال الفنان بلال عبدالله:«أرى بأن مهرجان العين السينمائي يعتبر ملتقى حقيقياً لتبادل الخبرات ودعم الأفكار، من خلال تنظيم الورش التي من شأنها أن ترقى بمستوى أداء الهاوين للفن السابع، إضافة إلى إبرام اتفاقيات مع جهات تُعنى بالسينما»، مؤكداً على أن مثل هذه المهرجانات من شأنها أن تأخذ بيد الشباب المهتمين بالسينما نحو أفق رحبة من الإبداع من خلال تبادل الخبرات وصقلها.