عالم من الألوان.. جزيرة بروسيدا عاصمة إيطاليا الثقافية لعام 2022

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أعلنت وزارة التراث والأنشطة الثقافية والسياحة في إيطاليا، عن تسمية جزيرة بروسيدا الصغيرة، الواقعة قبالة خليج نابولي، العاصمة الثقافية لإيطاليا عام 2022. ويبلغ عدد سكان بروسيدا 10 آلاف نسمة وتمتد على مساحة 4 كيلومترات مربعة ما يمحنها أجواء نابضة بالحياة دون اكتظاظ.

وتمتاز بثروة في الفنون التقليدية، أما عمارتها فهي عبارة عن مبانٍ متعددة الألوان تكشف عن فترات من تاريخها، ويمكن أن يغوص زوارها في مياهها بحثاً عن مواقع أثرية رائعة. وقد شكلت المدينة مصدر إلهام لعدد من الأعمال الفنية، كرواية «غرازييلا» للشاعر الفرنسي الفونس دو لامارتين، وأفلام مثل «كليوباترا» الصادر عام 1963 و«ساعي البريد».

تعد الجزيرة من أصغر جزر خليج نابولي، لكن شهرتها من جمالها الاستثنائي، وقد قدمت رؤيتها تحت عنوان «ثقافة لا تنعزل»، في مفهوم ردد صدى خاصاً في إيطاليا هذا العام. وفي بيانها أشارت لجنة التحكيم إلى تلك الرؤية مشيرة إلى أنها كانت «قادرة على إيصال رسالة شاعرية ورؤية ثقافية».

يتوقع الآن أن تصبح الجزيرة محوراً لأعمال تحسينات في مجال التراث الثقافي والتنمية السياحية وغيرها، وقد تم الإعلان عن وجود خطط لتنفيذ 44 مشروعاً ثقافياً مع 330 يوماً من أعمال البرمجة التي سيشارك فيها 240 فناناً، عوضاً عن تجديد ثماني مساحات ثقافية.