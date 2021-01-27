مهرجان أبوظبي يناقش تأثير «كورونا» على المشهد الثقافي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن مهرجان أبوظبي، في دورته الثامنة عشرة، انطلاق فعالية «رواق الفكر.. حوارات الفنانين» - «الفن أثناء كوفيد»، بإخراج القيّم الفني، الفنان الإماراتي ومستشار الفنون التشكيلية للمجموعة، جلال لقمان.

وتضم الفعالية سلسلة حلقات وثائقية قصيرة تحت عنوان «الفن أثناء كوفيد»، بمشاركة 10 مبدعين في الإمارات، لتسليط الضوء على تأثير الجائحة على ممارساتهم الفنية، عبر 5 حلقات مسجلة، تبث على موقع مهرجان أبوظبي الإلكتروني، بدأ بثها أمس في الساعة الثامنة مساءً وستبث حلقة كل يوم ثلاثاء في نفس الموعد ولمدة 5 أسابيع.

وتأتي سلسلة «الفن أثناء كوفيد»، التي تضم نخبة مميزة من الفنانين المبدعين، في إطار استراتيجية مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الرامية إلى الخروج برؤية واضحة تهدف إلى تعزيز قدرة الفنانين والمهنيين العاملين في القطاع الثقافي على التصدي للتحديات التي فرضتها الجائحة وآثارها والتعافي منها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الفنانين بعد «كوفيد 19».

ويشارك في سلسلة الحلقات الوثائقية نخبة متميزة من الفنانين المحليين والعالميين، تضم الفنانين التشكيليين الإماراتيين د. نجاة مكي، ود. محمد يوسف، وسمية السويدي، ومطر بن لاحج، وعزة القبيسي، وسقاف الهاشمي، وخلود الجابري، وكلاً من المصور الإماراتي عبيد البدور، ومستشارة الفنون باتريشا ميلنز، والفنان الإيرلندي المتخصص في السيراميك البروفيسور مايكل رايس.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «إن الجائحة أكدت أكثر من أي وقت مضى أن الثقافة هي الركيزة الأساسية لانتصار الحياة وتعافي المجتمعات».