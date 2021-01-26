«فنون نيويورك أبوظبي» يطلق فعاليات مهرجان برزخ

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي عن انطلاق النسخة السنوية الخامسة من مهرجان برزخ، الذي سيتضمن ثلاث أمسيات ستُبث فعالياتها عبر الإنترنت في 1 و3 و6 فبراير. ويقام المهرجان هذا العام تحت شعار «الجسر» بمشاركة ثلاثة من أشهر الفرق الموسيقية العالمية، بالتزامن مع الاحتفال بـ«شهر تاريخ السود»، الذي يصادف شهر فبراير في كل عام.

مشاركون

وتشمل قائمة المشاركين في المهرجان كلاً من الفرقة الفنزويلية من أصول أفريقية بقيادة المغنية بيتسايدا ماتشادو، وفرقة مارثا ريدبون روتس بروجكت الأمريكية من أصول أفريقية، وفرقة الجاز الأفريقية-الخليجية بوم ديوان بمشاركة عازف البيانو المبدع لموسيقى الجاز ندودوزو مخاتيني.

تعليقاً على ذلك، قال بيل براجين، المدير الفني التنفيذي في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي: «يسهم مهرجان برزخ في تسليط الضوء على المفاهيم المتنوعة للهوية والتراث التي يحرص الموسيقيون على تسخيرها في أعمالهم، بما يسهم في دعم البحوث الفنية الجديدة والإبداع».

وستقدم المغنية الفنزويلية من أصول أفريقية بيتسايدا ماتشادو لمحة أولية على مشروعها الفني الجديد بعنوان لاس كانتوراس الذي سيُقدَّم في الإمارات المتحدة لأول مرة عبر الإنترنت انطلاقاً من فنزويلا يوم 1 فبراير عند الساعة 8:00 مساءً. وتعاونت ماتشادو مع المهندس المعماري وخبير الفنون الشعبية الفنزويلي أوزوالدو لاريس، لتنسيق مجموعة من تسجيلات الموسيقى الريفية التاريخية لعدد من المغنيات من أرشيف مجموعة لاريس.

من جهة ثانية، ستقدم فرقة مارثا ريدبون روتس بروجكت، ومقرها في الولايات المتحدة، عرضها الأول عبر الإنترنت في الإمارات خلال أمسية موسيقية تقام يوم 3 فبراير، وتتضمن مزيجاً فريداً من موسيقى جبال الأبالاش مع أنماط السول والبلوز وموسيقى سكان أمريكا الأصليين، التي تعكس بمجموعها التراث الفني العريق للفنانة ومؤلفة الأغاني مارثا ريدبون التي تنحدر من أصول أفريقية.

عزف

ومن ناحية أخرى، ستقدم فرقة الجاز الأفريقية-الخليجية بوم ديوان بمشاركة عازف البيانو المبدع لموسيقى الجاز ندودوزو مخاتيني عرضها المميز، الذي يمزج بين الإيقاعات والأصوات المستوحاة من تقاليد الغوص واستخراج اللؤلؤ في منطقة الخليج العربي، في 6 فبراير عند الساعة 8:00 مساءً. كما ستتضمن الأمسية عرضاً موسيقياً من تأليف الدكتور غازي المليفي، عازف الجيتار وعضو الهيئة التدريسية بجامعة نيويورك أبوظبي والباحث في موسيقى الشعوب، بالتعاون مع ضيف مميز هو عازف البيانو ندودوزو مخاتيني، أول موسيقي جنوب أفريقي يتعاقد مع شركة بلو نوت للتسجيلات الشهيرة. كما ستتحول الأمسية والحوار الفني إلى تجربة فريدة تنبض بالموسيقى الغامرة والعروض البصرية الراقصة وفنون التأليف والارتجال التي تتمحور حول إدراك الذات والمجتمع، والطابع الروحي في مواجهة الحداثة، بينما ستتناول الموسيقى مواضيع العولمة والمجتمع والحوار والتعافي.

وسيترافق العرض الذي يتم تسجيله في ثلاث دول في الصندوق الأسود في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، وفي استوديوهات ابن الدوخي في محافظة حولي في الكويت، ومسرح نقابة شرق لندن بجنوب إفريقيا مع برنامج ثقافي وتعليمي حول الإيقاعات الخليجية في دولة الإمارات بدعم من السفارة الأمريكية في دولة الإمارات. وفي يوم 14 فبراير، سيستضيف الدكتور المليفي، بالتعاون مع عازف الإيقاع في فرقة بوم ديوان عبدالعزيز الحملين ورشتي عمل باللغتين العربية والإنجليزية حول الجوانب الفنية للموسيقى.

وفي معرض التعليق على المشاركة في المهرجان، قال الدكتور المليفي: «أسعى دائماً إلى توسيع حدود التعبير والفهم البشري من خلال مشاريع التعاون الموسيقي. وأنا سعيد جداً بالمشاركة في فعاليات مهرجان برزخ لعام 2021، والتعاون مع عازف البيانو ندودوزو مخاتيني الذي شاركت معه في إطلاق مشروع فني مميز وفريد، يدفع للتأمل في قضايا متنوعة مثل الصلاة والبقاء والأمل بالاستناد إلى حواراتنا المثمرة التي تطرقنا من خلالها إلى الحالة التي تسود العالم اليوم».