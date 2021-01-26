«حياة البالغين» على مائدة ندوة الثقافة و«المنتدى»

المصدر: دبي- خلود حوكل

«حياة البالغين الكاذبة»، هو عنوان الرواية التي شكلت موضوع النقاش في الجلسة الحوارية التي نظمتها ندوة الثقافة والعلوم، بالتعاون مع صالون المنتدى، للكاتبة الإيطالية إلينا فيزانتي، وترجمها للعربية معاوية عبد المجيد، حيث استضافت الجلسة التي أدارتها الكاتبة عائشة سلطان، الناشرة رنا إدريس مديرة دار الآداب للنشر، والمترجم معاوية عبد المجيد، وذلك بحضور: الدكتورة نادية بوهناد، والكاتبة فتحية النمر، وزينة الشامي.

روائية

استهلت عائشة سلطان، الجلسة، بالحديث عن الروائية إلينا فيرانتي، التي تكتب باسم مستعار منذ أول إصدار لها عام 1992، باعتبار أن ما يهم القارئ أو الناشر أو المترجم، هو ما كُتب، وليس حياة الكاتب الشخصية، فالكتب بمجرد الانتهاء منها، لا تحتاج أصحابها.

وفي سياق استعراض العوامل الموازية لعوالم الرواية، تحدثت نادية بوهناد، عن فترة المراهقة لدى الجنسين، مبينة كيف أن المراهق يتسم بسمات محددة.

كتابات ضخمة

وقال المترجم معاذ عبد المجيد: إن الاسم الذي اختارته الكاتبة، له دلالات رمزية، فهو قريب من اسم الكاتبة الإيطالية إليسا مورانتي، وهي كاتبة عرفت في مرحلة الستينيات، والاسم المستعار، يضع المترجم أمام تساؤلات عدة. وتطرقت فتحية النمر إلى أن الرواية اتسمت بكثرة التفاصيل، وتركيز الكاتبة على ثيمة العلاقات الخاصة في حياة الناشئة.