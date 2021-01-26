عرض «جيزيل» يعانق سحر دبي أوبرا في 6 فبراير

المصدر: دبي - البيان

تجربة فريدة حافلة بألوان الإبداع، يعيشها رواد دبي أوبرا، في 6 فبراير المقبل، مع عرض "جيزيل"، إذ تقدم دبي أوبرا باقات عروض أسعار متفردة في الخصوص تمكن معها كافة العائلات والمجموعات الكبيرة الاستفادة من عرض «شراء أربع تذاكر بسعر ثلاث» لمشاهدة عرض الباليه الرومانسي الشهير «جيزيل».

ومن المقرّر أن تبدأ دار الباليه والأوبرا الروسية الوطنية عروضها الأولى بدبي في شهر فبراير مع «جيزيل»، وهو عرض باليه رومانسي كلاسيكي ألّفه أدولف آدم عام 1841. ويمكن لعشاق الباليه مشاهدة العرض بطريقة مختلفة وجذابة، خصوصاً مع مشاركة النجم العالمي كونستانين إيفانوف، الراقص السابق في مسرح البولشوي والحائز على العديد من الجوائز.

ويعتبر عرض «جيزيل» واحداً من أشهر عروض الباليه على الإطلاق، وهو حكاية رومانسية تحمل في طياتها الكثير من المعاني والتناقضات حول الحبّ العذري والخيانة من خلال بطلي القصة الكونت ألبريشت والخادمة جيزيل.