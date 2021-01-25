انطلاق أسبوع تراث المالديف في قلب الشارقة

المصدر: الشارقة- وام

افتتح الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وأمينة شيينه سفيرة جمهورية المالديف لدى الدولة، مساء أول من أمس، في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي» بقلب الشارقة فعاليات أسبوع تراث جمهورية المالديف.

وتأتي فعاليات أسبوع تراث المالديف، التي ينظمها معهد الشارقة للتراث ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي، الذي يستضيف في كل شهر بلداً عربياً أو أجنبياً تحت شعار «تراث العالم في الشارقة» لعرض ملامح عدة من عناصر ومكونات تراثه.

حضر حفل الافتتاح حسن أمرو آدم من وزارة الفنون والثقافة والتراث في المالديف، وعائشة غابش المنسق العام لأسابيع التراث العالمي، وصقر محمد مدير إدارة الاتصال المؤسسي في المعهد، بالإضافة إلى عدد من محبي وعشاق التراث وممثلي وسائل الإعلام وعدد من مديري الإدارات والأقسام في المعهد وسط الالتزام بجميع الإجراءات والتعليمات الاحترازية.

وتستمر فعاليات أسبوع تراث جمهورية المالديف 5 أيام تنقل خلالها محبي وعشاق التراث والباحثين والمختصين في رحلة عبر تاريخ وجغرافية وتراث المالديف، من خلال تشكيلة من الفعاليات، التي تعكس مختلف ألوان التراث المالديفي العريق والمتنوع.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم: مع أسبوع تراث جمهورية المالديف نستهل نشاطنا الجماهيري في الشارقة، ونحن فرحون بتنظيم هذه الفعالية بعد توقف طويل، بسبب جائحة «كورونا» مع أننا نظمنا أسابيع افتراضية خلال الجائحة، لكننا عدنا اليوم إلى قلب الشارقة مع تراث المالديف.

من جانبها أعربت سفيرة المالديف أمينة شيينه عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات وإمارة الشارقة، ومعهد الشارقة للتراث على إتاحتهم هذه الفرصة للمشاركة في برنامج أسابيع التراث العالمي وتنظيم أسبوع التراث المالديفي، الذي يشكل فرصة مهمة وكبيرة لعرض مختلف عناصر ومكونات التراث المالديفي في قلب الشارقة، للتعرف عليه من قبل الجمهور والزوار وعشاق التراث.