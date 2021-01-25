حلقة تسجيلية ثانية من «أمير الشعراء» الليلة

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق مساء اليوم، الحلقة التسجيلية الثانية من برنامج «أمير الشعراء» في موسمه التاسع، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر قناتي «بينونة والإمارات».

وسوف يتم خلال الحلقات التسجيلية متابعة عرض تفاصيل اختبارات ومقابلات الشعراء مع لجنة التحكيم، من المرحلة الأولى والثانية التي تسبق الحلقات المباشرة، والتي شارك بها نخبة الشعراء المترشحين للبرنامج.

يذكر أن برنامج أمير الشعراء يعد أحد من أهم البرامج التلفزيونية في العالم العربي التي تستلهم التراث العربي العريق، وتهدف لاستعادة روائع الشعر والأدب العربي وإحياء الموروث الثقافي العربي، وتحفيز الحراك في مشهد الشعر العربي المعاصر.

ويأتي انطلاق الموسم التاسع من برنامج «أمير الشعراء» في ظل الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على العالم، لذا تحرص لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي على التعاون مع الجهات المختصة لتوفير الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لأعلى المعايير حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بلقب «أمير الشعراء» سيحصل على بردة الشعر وخاتم الإمارة إلى جانب جائزة نقدية بقيمة مليون درهم فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم، على أن تمنح جائزة بقيمة 200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس، و50 ألف درهم للفائز بالمركز السادس.