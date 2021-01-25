«فن» تعلم الصغار صناعة «أنيميشن الصور الظلية»

المصدر: الشارقة - البيان

استضافت مؤسسة (فن) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والشباب، تحت عنوان «أنيميشن الصور الظلية»، فادي سرياني، فنان الرسوم المتحركة ومؤسس «منصة الأنيميشن للمخرجين الشباب» التي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقراً، في ورشة إبداعية لتعليم الأجيال الجديد من هواة صناع الأفلام التقنيات التي يستخدمها المبتدؤون لقص الورق على شكل شخصيات، وتقديمها بقوالب أفلام الأنيميشن بتقنية إيقاف الحركة.

وجاءت الورشة الافتراضية التي عقدت خلال الفترة 10 ـ 17 يناير الجاري، في إطار رسالة مؤسسة «فن» التي تسعى لتمكين الأطفال والناشئة من خلال إثراء مهاراتهم الإبداعية في مجال الفنون الإعلامية، حيث اصطحبت المشاركين الصغار في رحلة تعلموا فيها أساسيات السرد القصصي الفني خلال سبع جلسات تفاعلية.

واستهدفت الورشة الأطفال واليافعين من الفئة العمرية 12 عاماً وما فوق، وجمعت بين النقاشات الفكرية المحفزة والتمارين العملية التطبيقية، حيث تناولت الجلسة الأولى أساسيات أنيميشن خيال الظل وكتابة القصة، وفي الجلسة الثانية تعلموا تقنيات الخروج بأفكار للقصة وتطويرها باستخدام القصص المصورة في تمارين تفاعلية عملية.

وركز فادي سرياني في الجلستين الثالثة والرابعة على بناء الشخصيات وقص الأوراق على شكل الشخصيات والأشياء المتعلقة بحبكة القصة المختارة، فيما تعلم المشاركون كيفية إعداد عناوين جاذبة لبداية الفيلم ونهايته في الجلسة الخامسة لتعزيز تميز أسلوبهم في أنيميشن الصور الظلية بالأبيض والأسود.

نصائح

وقدمت الجلسة السادسة نصائح للتحرير وتحويل فكرة القصة إلى فيلم أنيميشن خيال الظل، فيما وضع المشاركون اللمسات الأخيرة على الأفلام التي أنتجوها بشكلها النهائي لمشاهدته مع الأصدقاء والعائلة في الجلسة الختامية.

وخلال الورشة، حمّل المشاركون تطبيق «ستوب موشن ستوديو» المجاني المتخصص بتقنية إيقاف الحركة على أجهزتهم الإلكترونية، كما شملت الأدوات اللازمة للورشة لوحة قماشية بيضاء بطول متر واحد وعرض متر واحد، وآيباد أو جهاز تابليت أو هاتفاً ذكياً، وحاملاً ثلاثي القوائم، وأدوات الإضاءة الأساسية، وأوراقاً وكرتوناً أو ورقاً مقوى أسود، ومقصاً، ومشرطاً، وصمغاً، ولوحاً لقص الأوراق والكرتون.