«سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني» يختتم أعماله

المصدر: ( دبي - وام )

اختتمت أعمال الدورة الأولى من «مؤتمر سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني»، التي عقدت افتراضياً بمشاركة كبيرة من بائعي ومشتري المحتوى والمنتجين والمخرجين وموزعي المحتوى من جميع أنحاء العالم.

شارك في الحدث أكثر من 100 متخصص يمثلون 60 شركة من 18 دولة شاركوا في 150 جلسة عقدت على مدار يومين وتم استعراض أكثر من 20 عملاً جديداً تم تصميمها خصيصاً لشهر رمضان المبارك المقبل من خلال المنصة الافتراضية للحدث «مركز أعمال المحتوى».

وعقب النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى للحدث الافتراضي تقرر عقد الدورة الثانية من سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني يومي 11 و12 يناير 2022، حيث سينظم قبل شهر رمضان المبارك بثلاثة أشهر.

يذكر أن سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني ينظم تحت رعاية سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي، الذي سيقام في الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر المقبل في فندق «جميرا بيتش»، وهو حدث تنظمه «اندكس» للمؤتمرات والمعارض العضو في «اندكس القابضة».