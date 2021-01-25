«إكسبو دبي» يطلق نسخة جديدة من «قصص أطفال من حول العالم»

المصدر: دبي - وام

أطلق إكسبو 2020 دبي النسخة الثانية من كتاب «قصص أطفال من حول العالم»، الذي يضم تشكيلة من قصص الأطفال التقليدية والحكايات الشعبية التي تحتفي بالتنوع في كوكبنا وبروح الإنسانية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام.

وأُضيفت 19 قصة خالدة إلى 24 قصة وقع عليها الاختيار في البداية وشكلت المختارات الإلكترونية، وانتقلت الكثير من هذه القصة ذات الرسوم التوضيحية الجميلة عبر الأجيال، وهي مساهمة من الدول المشاركة في إكسبو 2020، وتضم رسوماً من إعداد طلبة مدارس من مختلف أنحاء العالم.

تزامن

وأكدت دانييل جرين، مدير أول، المنتجات، مكتب المدير العام، إكسبو 2020 دبي أهمية توسيع نطاق التشكيلة الرقمية من القصص المثيرة، التي تساعد الأطفال من مختلف أنحاء العالم على استكشاف ما يجعلنا مختلفين بالتعرف إلى طيف هائل من الثقافات عن طريق الروايات، مع الاحتفاء بالقيم التي نتشارك فيها بطريقة ممتعة ويسهل الوصول إليها.

وأطلق إكسبو الإصدار الأول من كتاب «قصص أطفال من حول العالم» في الثامن من سبتمبر 2020 بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية، حيث استلهم التزام إكسبو شعاره الرئيس «تواصل العقول وصنع المستقبل».

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ويفتح إكسبو 2020 دبي، وهو أول نسخة من إكسبو الدولي تقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا، أبوابه للعالم في أول أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022. ويتوافر كتاب «قصص أطفال من حول العالم» في صيغة وثيقة بي. دي. إف يتسنى تنزيلها مجاناً من موقع برنامج إكسبو للمدارس، وسيكون الكتاب متوافراً أيضاً عبر موقعي كوبو وآبل بوكس.

وقد وقع الاختيار على تلك القصص لمساعدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والثانية عشرة على استشراف الاختلافات المدهشة والقيم المشتركة، وعلى توسيع رؤيتهم للعالم، وامتلاك قدر أكبر من التقدير لتراثهم، بالإضافة إلى تنمية حب القراءة لديهم.

تحتوي القصص الواردة في الكتاب على كلمات وعبارات من أكثر من 30 لغة، وهي هدية إكسبو 2020 للأطفال وعائلاتهم أينما كانوا وتضم الكتب رسوماً ساهم بها أطفال من مختلف أنحاء العالم.