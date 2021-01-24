أطفال الشارقة تطلق برنامج «تعليم اليابانية»

أطلقت (أطفال الشارقة) التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، المستوى الأول من برنامج اللغة اليابانية، بمشاركة (60) طفلاً وطفلة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي TEAMS.

حيث انطلق البرنامج في 14 من الشهر الجاري، ويستمر حتى 4 مارس المقبل، تحت إشراف نخبة من خبراء اللغة اليابانية، لتعليم المشاركين أساسيات وقواعد اللغة اليابانية وطريقة التعامل مع المحادثات البسيطة واليومية، ومهارات تقديم أنفسهم للآخرين وفنون التعبير عن الأحداث، إضافة إلى القدرة على طرح الأسئلة البسيطة، والرد على الموضوعات المتعلقة بجوانب الحياة اليومية وغيرها من المصطلحات باللغة اليابانية.

يهدف البرنامج إلى تعريف الأطفال وتعليمهم لغات جديدة مغايرة تماماً عن لغتهم الأصلية «اللغة الأم»، ولتنمية الإدراك والإبداع الفكري لديهم، وتمكينهم من التواصل الفعال مع الأشخاص المختلفين عنهم في اللغة، وبناء علاقات اجتماعية ناجحة بالآخرين.

يذكر أن برنامج اللغة اليابانية من البرامج التكاملية التي تطرحها المؤسسات المنضوية تحت مظلة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ضمن مساراتها المعتمدة، انطلاقاً من رسالتها في تحقيق التكامل المستدام في ما بينها.

وقد تم تنفيذ البرنامج في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام المنصرم، بمشاركة 45 طفلاً وطفلة من منتسبي أطفال الشارقة، في المستويين الأول والثاني، حيث لاقى البرنامج تفاعلاً كبيراً من قبل الأطفال المشاركين.