«دبا للثقافة» تفتتح موسمها بأمسية شعرية للضنحاني والدرمكي

المصدر: دبا - البيان

افتتحت جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، موسمها الثقافي الجديد لعام 2021 بأمسية شعرية أحياها الشاعر والكاتب محمد سعيد الضنحاني والشاعر عوض بن حاسوم الدرمكي، وذلك ضمن إجراءات احترازية صارمة تفادياً لفيروس كورونا.

وحضر الأمسية الشعرية الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وجمهور غفير من المهتمين بالشعر والأدب من إمارة الفجيرة.

وأدار الجلسة التي استمرت ساعتين على مسرح الجمعية في مدينة دبا، الشاعر والإعلامي عيضة بن مسعود، حيث رافق الأمسية الشعرية عزف على العود للفنان هزاع الضنحاني.

وسلطت الجلسة الضوء على عدد من الأنماط الشعرية، التي كان أبرزها شعر التفعيلة، وغاصت في بحور وأوزان الشعر المختلفة، وتنوعت مواضيعها بين الجانب الاجتماعي الذي يُحاكي الواقع والغزل الوجداني، برؤية قصص الحب والحنين.

وألقيت في الأمسية عدد من القصائد وأشهرها قصيدة «صدفة وهمس الحنين واشتقتلك» للشاعر محمد سعيد الضنحاني، حيث مشاعر الحب ظهرت في مفردات الشاعر بوضوح، واستطاع الضنحاني تطويع اللغة وإرغامها على نقل الأفكار والمشاعر من خلال صور شعرية جميلة تلامس الوجدان وتحتفي بالمكان وتخلّد الزمان.

أما الشاعر عوض بن حاسوم الدرمكي فقد ألقى قصيدة السنديان ومشاوير المدرسة، وقصيدة أخرى استرجع فيها ذكرياته في مدينة سان دييغو من ديوانه (ذكريات سان دييغو)، بالإضافة إلى العديد من القصائد التي حملت صوراً شعرية جميلة وأبياتاً ذات بلاغة وعمق ولاقت صدى جماهيرياً واسعاً.

كما أدى الفنان هزاع الضنحاني قصيدة همس الحنين مغناة على أنغام العود للشاعر محمد سعيد الضنحاني، وغنى إحدى قصائد الشاعر عوض بن حاسوم الدرمكي.

وأكد الشاعر محمد سعيد الضنحاني أن تنظيم الأمسيات الشعرية يخلق حراكاً ثقافياً فريداً يروي ظمأ جماهير الشعر، ويخلق حالة إبداعية تُحفز الشعراء الجدد على الكتابة، مشيراً إلى أن جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح لها باع طويل في توفير حاضنة ثقافية وفنية مُحفزة للمواهب.

وفي ختام الأمسية الشعرية كرم الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي كلاً من الشاعر محمد سعيد الضنحاني والشاعر عوض بن حاسوم الدرمكي، والفنان هزاع الضنحاني، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عبيد الضنحاني متمنياً لهم دوام التقدم والإبداع.