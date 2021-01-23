«نوافذ شعرية» على التنوع الثقافي المغربي بدار شعر مراكش

المصدر: مراكش- البيان

تجدد أخيراً، لقاء عشاق الشعر مع فقرة جديدة من «نوافذ شعرية»، التي تخصصها دار الشعر بمراكش، للاحتفاء بالتنوع الثقافي المغربي، من خلال مشاركة أصوات شعرية تنتمي لراهن القصيدة المغربية الحديثة. الشاعر حسن حصاري، والزجال محمد كابي، والشاعرة الأمازيغية فاطمة بوزهر، والشاعر الحساني حمزة العمري، أربع رؤى وأربع نوافذ تفتح على تجارب شعرية متنوعة، تعبر عن غنى التنوع اللساني والإبداعي والشعري المغربي، شعراء قدموا ديواناً مغربياً مصغراً في أمسية عرفت حضوراً نسبياً للجمهور، وبثت الدار اللقاء على قنوات تواصلها الاجتماعي.

وشكلت فقرة «نوافذ شعرية»، لحظة إبداعية وشعرية للاقتراب من تجارب شعرية، تنتمي للراهن الإبداعي المغربي، وهي محطة تفتح، من خلالها دار الشعر بمراكش، نوافذ مشرعة على التنوع الشعري المغربي. وشارك الشاعر حسن حصاري، صاحب ديوان «أضغاث يقظة مفرطة»، والذي يعتبر الشعر مجالاً لـ«حياة ثانية» ويعترف في إحدى قصائده «تأخرت كثيرا/ في الوصول إليَّ..»، قرأ حصاري بعضاً من قصائد ديوانه الصادر حديثاً، منها:

«أخيراً.. أخيراً.. سأطلق بسخرية باردة الدم.. سراح رصاصة نائمة.. بين سطوري.. قد تكون كلمة.. كلمة معتلة.. تلحن في المعنى.. فعلاً ناقصاً.. يغلبه حلم الاكتمال».

وحضر الشعر الأمازيغي، من خلال إطلالة الشاعرة فاطمة بوزهر، التي تكتب بلغات (العربية والأمازيغية والفرنسية)، وقد سبق لها أن نشرت نصوصاً باللغة الأمازيغية (في القصة: «إسلان»/ 2015)، وفي الشعر ديوان «أحلام اليقظة» 2018. كما سبق للشاعرة بوزهر، أن توجت بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية للإبداع الأدبي الأمازيغي، صنف المسرح من خلال كتابها «الفكرة بين المد والجزر». قرأت الشاعرة من ديوانها «أحلام اليقظة»، مجموعة نصوص قصيرة تفتح شرفات جديدة على نبض الشعر الأمازيغي اليوم، من خلال أصواته الشعرية الجديدة.

الشاعر والمسرحي محمد كابي، والذي راكم تجربة غنية في المسرح والشعر، أسهمت في صقل تجربته الفنية والشعرية، صاحب ديواني «وشل الروح» 2014 و«شولة الروح» 2018، قرأ نصاً شعرياً بنفس (ملحمي) كأنه يجسد على خشبة «دار الشعر»، لينتقل في محطة ثانية إلى الزجل المغربي، ويهدي جمهور الشعر قصيدة «نشرب لبحر».

واختتم الشاعر الحساني حمزة العمري، فقرة «نوافذ شعرية»، بقراءات شعرية حضرت من خلال البث التناظري «عن بعد». الشاعر الحساني العمري، أحد الأصوات الشعرية الحسانية الحديثة اليوم، في المشهد الثقافي بالصحراء المغربية، وهو طالب باحث وشاعر أعطى ميسماً حديثاً للمنجز الشعري الحساني، بروافده الثقافية وبموروثه المادي واللامادي. كما ينتمي الشاعر العمري لهذا الجيل الجديد من الأصوات الشعرية الحسانية، والتي حاولت إعطاء نفس جديد لـ«سحر لغنا».

وتأتي هذه الفقرة الجديدة، من نوافذ شعرية، في ظل حرص دار الشعر بمراكش على تجسير التباعد الاجتماعي، بين الشعراء والنقاد والفنانين والمتلقي شعرياً. ضمن البرنامج الجديد للموسم الرابع 20202021، في محاولة للإنصات لراهن المنجز الشعري المغربي، خطوة أخرى تنضاف للبرمجة الغنية لدار الشعر بمراكش، ضمن فقرات جديدة، تلامس من خلالها غنى التجربة الشعرية والنقدية المغربية.