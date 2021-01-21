«جمعة الماجد» يهدي عدداً من الإصدارات لمكتبة «اتحاد الكتاب»

المصدر: دبي - البيان

تسلم اتحاد الكتاب من مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، عدداً من الإصدارات الأدبية التي تعزز بناء مكتبة متكاملة لاتحاد الكتاب في مختلف أفرعه في الدولة، ووجه الاتحاد رسالة شكر إلى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث وعلى رأسه معالي جمعة الماجد، لمبادرته في تقديم هذه المجموعة من الإصدارات القيمة، التي تعكس حرصه ومؤسسته الموقرة على دعم الثقافة في دولة الإمارات بكافة الطرق.

وحول هذه المبادرة قالت صالحة غابش أمين السر العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات: إن الاتحاد يثمن هذه الخطوة التي بادر إليها المركز، معتبرة أن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والمؤسسات الثقافية هي نموذج لعلاقات الشراكة الناجحة بين المؤسسات الثقافية الوطنية.

وختمت غابش: يرى اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أن هذه الخطوة والمبادرة تمضي بالمؤسسات الثقافية في الدولة نحو التنمية الثقافية المستدامة، وتؤكد حجم الثقة التي استطاع أن يبنيها الاتحاد بينه وبين المؤسسات الثقافية منذ تأسيسه إلى يومنا هذا.