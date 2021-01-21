سلطان بن أحمد يبحث خطط «الشارقة للإذاعة والتلفزيون»

المصدر: الشارقة - البيان

بحث الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام خطط ومشاريع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون التطويرية للعام الجاري 2021، وذلك خلال اجتماعه، أول من أمس، في «بيت الحكمة» بالشارقة مع مديري قنوات وإذاعات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

مواكبة

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ضرورة تقديم مشاريع وأفكار مبتكرة تستهدف تمتين دور الهيئة في تعزيز مكانة المنظومة الإعلامية في إمارة الشارقة على المستويين المحلي والعربي، من خلال استحداث مفاهيم وحلول تواكب دور ومهمة الإعلام في ظل التحول نحو الحلول الرقمية والتطورات التكنولوجية العالمية التي سهّلت انتشار قنوات التواصل المرئية والمسموعة. وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى أهمية ملامسة احتياجات الجمهور بشكل أكبر لجهة الشفافية في تقديم الأخبار والمعلومات، بحيث تكون قنوات الهيئة وإذاعاتها مصدراً رئيساً لمعلوماته. إلى جانب الاقتراب أكثر من المواضيع التي تلبي اهتماماته واحتياجاته بأسلوب جذاب.