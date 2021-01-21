مجلس إدارة «اتحاد الكتّاب» يعقد اجتماعه الأول 2021

عقد مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، أخيراً، اجتماعه الأول لعام 2021 في بيت الحكمة في الشارقة، حيث ترأس الاجتماع سلطان العميمي رئيس مجلس الإدارة، بحضور عائشة سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة الإدارية لفرع دبي، وصالحة غابش أمين السر العام، ونجيب الشامسي المسؤول المالي ورئيس الهيئة الإدارية لفرع رأس الخيمة، وحارب الظاهري المسؤول الثقافي ورئيس الهيئة الإدارية لفرع أبوظبي، وجاء عقد الاجتماع في بيت الحكمة احتفاء بافتتاح هذا الصرح الفكري والثقافي الكبير في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة التي أعادت إحياء اسم شعلة من شعل الحضارة العربية.

وتناول المجلس في اجتماعه عدداً من المواضيع، حيث استعرض المجلس أعماله خلال الفترة السابقة وأهم ما تخللها من إنجازات وقرارات وتوصيات خلال هذه الفترة، كما اعتمد المجلس محضر اجتماعه السابق ومحاضر الهيئات الإدارية والهيئة الثقافية واللجان، وناقش أهمية اتفاقية التعاون الثقافي المشترك التي وقعت مع إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، كما اطلع على آخر تطورات الوضع المالي للاتحاد، وضمن الخطوات التطويرية التي يسعى إليها، اطلع المجلس على تقرير هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف لبحث إمكانية أرشفة ملفات الاتحاد، وتطوير مخازن الكتب.

كما ناقش المجلس تطوير عمل الموقع الإلكتروني للاتحاد، واطلع على البريد الوارد من عدة مؤسسات وجهات رسمية حول العمل الثقافي في الدولة، وناقش عدداً من المبادرات الثقافية التي يزمع الاتحاد الإعلان عنها قريباً. (الشارقة - البيان)