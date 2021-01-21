«أمير الشعراء».. الحماس جوهر الحلقة الأولى

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت في أبوظبي، أول من أمس، رحلة أضخم مسابقة تلفزيونية للشعر الفصيح في الوطن العربي «برنامج أمير الشعراء» في موسمه التاسع، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، حيث بثت الحلقة التسجيلية الأولى في تمام الساعة العاشرة على قناتي بينونة والإمارات، وتميزت بالحماس الذي أبداه المشاركون.

ونظراً لظروف جائحة كورونا، قام الشعراء بإرسال مشاركاتهم من خلال مقاطع فيديو، وقامت لجنة التحكيم بمتابعة هذه المشاركات وتقييمها، كما قامت بالتواصل مع الشعراء المشاركين ومقابلتهم بشكل مباشر.

‏استهلت الحلقة التسجيلية الأولى مشوارها من خلال عرضها لتقرير سلط الضوء على جوانب من الحياة اليومية لأعضاء لجنة التحكيم التي تضم كلاً من: الناقد الدكتور صلاح فاضل رئيس مجمع اللغة العربية في مصر، الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والشاعر والروائي الدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب في جامعة محمد الخامس بالرباط.

شهد البرنامج منافسات شعرية حاسمة في الحلقة التسجيلية الأولى، والتي تم خلالها استعراض مقابلات المشتركين التي تمت عبر الاتصال المرئي المباشر مع لجنة التحكيم، وشارك فيها نخبة من الشعراء والشاعرات المبدعين من جنسيات عربية وأجنبية، والذين قدموا أفضل ما لديهم ونافسوا بقوة وعيونهم تتطلع إلى (لقب أمير الشعراء وخاتم وبردة الإمارة).

وحظيت معظم القصائد بإشادة لجنة التحكيم، فيما أثار بعضها انتباه أعضاء اللجنة نظراً لاكتمالها من حيث المعنى والمبنى والصور الشعرية والحداثة.