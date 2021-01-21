الإمارات تستضيف أول نسخة افتراضية من «بيغ باد وولف»

المصدر: (الشارقة- البيان)

بشراكة ثقافية بين هيئة الشارقة للكتاب وشركة «بيغ باد وولف» العالمية، تنطلق بعد غد فعاليات أول نسخة افتراضية من سوق تخفيضات الكتب «بيغ باد وولف- دولة الإمارات العربية المتحدة»، وتستمر حتى حتى 25 يناير الجاري، بتخفيضات تصل إلى 90%، وذلك عبر منصة «نون» للتسوّق الإلكتروني.

ويأتي الانطلاق الذي يجمع على منصة واحدة آلاف العناوين والمؤلفات من مختلف الحقول المعرفية، كونها أول فعالية تقام بين الهيئة و«بيغ باد وولف»، بعد توقيع اتفاقية الشراكة، التي أبرماها بهدف تنظيم أكبر سوق لتخفيضات الكتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعزز الجهود التي تبذلها الهيئة لدعم صناعة النشر، وتيسير وصول القراء إلى مجموعة واسعة من الكتب من جميع أنحاء العالم.

ويمكن للقراء استكشاف عالم واسع من الكتب بأسعار مناسبة، يتضمن أكثر من 250 ألف كتاب حصرياً عبر منصة «نون» للتسوّق الإلكتروني، وسيتم تسليم جميع الكتب مباشرة إلى العملاء في جميع إمارات الدولة وخلال 24 ساعة من طلب الكتب عبر الرابط التالي: noon.com.

وحول تنظيم الحدث، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «يشكّل خطوة جديدة تتماشى مع أهداف الهيئة واستراتيجيتها في تعزيز مكانة الشارقة على خريطة العمل الثقافي إقليمياً وعالمياً، وتكريس ثقافة القراءة في نفوس جميع أفراد المجتمع، كما حرصنا على أن يسهم الحدث في تطوير اقتصاد جديد قائم على المعرفة يبني جيلاً جديداً قادر على رفد المسيرة التنموية بالكثير من المنجزات».