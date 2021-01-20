اللجنة المنظمة لـ«معرض الهوايات والمقتنيات 3» تعقد اجتماعها الأول

المصدر: (دبي - البيان)

عقدت اللجنة المنظمة لمعرض الهوايات والمقتنيات (الدورة الثالثة) المزمع إقامته في الفترة من 15 – 22 فبراير المقبل، في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، اجتماعها الأول برئاسة بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، ود. صلاح القاسم المدير الإداري للندوة، ود. محمد سلطان العلماء، وأحمد عبيد المنصوري، وخالد الجلاف، وناصر بن حماد، وعدد من المشاركين في المعرض، لاستعراض المشاركات المقدمة التي تتنوع بين (بطاقات تذكارية للإمارات – وأكياس السكر – رخص وملكيات السيارات – علاقات المفاتيح – شهادات وكتب دراسية من الخمسينيات – ملاحات متنوعة من مختلف أنحاء العالم – ومسابيح – ومسكوكات ذهبية ومعدنية بعد الاتحاد – وطوابع – ونيجاتيف الصور – وتذكارات رياضية – وكروت وبوك مارك – قبعات متنوعة من مختلف أنحاء العالم – آلات وأجهزة نادرة – صور تاريخية – سيارات كلاسيك قديمة...) وغيرها من النوادر لأكثر من 20 مشاركاً، وتمثل هواية لدى الكثير من الأشخاص.

وصرح بلال البدور بأن المعرض يفتح أبوابه لمشاركة الهواة والمقتنين لمختلف التذكارات والمواد والأدوات من أبناء الإمارات، ويمثل فرصة للاطلاع على نماذج مختلفة من المقتنيات الغريبة والنادرة، والتي تعكس تجارب وتاريخ أصحابها.

وترسخ فكرة الحفظ والتوثيق لدى الكثيرين باعتبار أن أصغر المقتنيات مع مرور الزمن تمثل قيمة تاريخية وفنية وأرشيفاً تاريخياً يعتد به. هذا وقد عقدت الدورة الأولى من معرض الهوايات والمقتنيات عام 2018، وتحرص الندوة على تنظيم المعرض وحث الهواة من أبناء الإمارات على المشاركة ترسيخاً لتلك الهواية وحفاظاً على ذاكرة فنية لمختلف المشاركات.