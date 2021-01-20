هيئة الشارقة للكتاب تعرّف بفنّ التعامل مع ضغوط الحياة

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظّمت هيئة الشارقة للكتاب - المنطقة الشرقية، جلسة حوارية بعنوان «التحكّم في الضغوط»، استضافت فيها المدربة أديبة غريب القايدي، للحديث عن أشكال الضغوط الحيوية ومصادرها وكيفية التعامل معها والأمراض الناتجة عنها.

واستهلّت القايدي حديثها في الجلسة التي أقيمت (عن بُعد) عبر موقع التواصل المرئي (زووم) بالقول: «إن الضغط النفسي هو شعور سلبي يتعرض له الإنسان نتيجة لمشاعر ومواقف تفوق قدرة تحمله»، مشيرة إلى أن تلك المشاعر لها انعكاسات سلبية ومواجهتها جزء أساسيّ من الحلّ.

وأضافت: «كلّ فرد يستطيع أن يغير من أنماط حياته وسلوكاته ويسيطر على أفكاره، فمسببات الضغط النفسي تختلف من شخص إلى آخر وفقاً لدرجة تفكيره وانتباهه وخصوصية الحياة التي يعيشها، إذ تتحول بعض المسؤوليات والمشكلات العائلية إلى عوامل تسبب الضغط. لا يوجد أشخاص ليس لديهم مشكلات، ولا توجد مشكلات من دون حلّ، وهذا ما يدفعنا إلى السعي إلى تجاوزها، لا انتظار قدومها، والاهتمام بالتفكير الصحيح والسليم للمواجهة».

وعرّفت القايدي بطرائق التكيّف مع الحياة وخلق التوازن الداخلي والتفاعل مع المشكلات التي تترافق مع التغييرات التي تطرأ في الحياة على جميع الأصعدة وتقبلها، مشيرة إلى أن الوقت كفيل بأن يجعل الإنسان راضياً عن واقعه مع ضرورة أن يتحلى بالصبر والسعي.