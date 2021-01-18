عدد جديد من مجلة «شاعر المليون» يتوقع حراكاً ثقافياً واسعاً

المصدر: دبي البيان

صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، العدد 168 من مجلة «شاعر المليون»، والذي رصد مختلف الأنشطة والفعاليات التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، إلى جانب المهرجانات والبرامج التي تشرف عليها وتديرها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، كما سلط العدد الضوء على إصدارات أكاديمية الشعر في العام الماضي، وأنشطتها وبرامجها التدريسية.

وأشارت افتتاحية العدد، إلى التفاعل الكبير الذي شهدناه في الساحة الشعرية، خلال الشهر الأخير من العام الماضي، بعد الإعلان عن انطلاق برنامج «أمير الشعراء» في موسمه التاسع، لتتأكد تلك المكانة التي اكتسبها البرنامج في الساحة الشعرية، والقيمة الإبداعية التي أوجدها بعد ثمانية مواسم على انطلاقه، محققاً حلم عشرات الشعراء العرب في الوصول إلى جمهور القصيدة، وخوض غمار المنافسات أمام ملايين المشاهدين من محبي الشعر ومتابعي تجاربه. وهو الذي أسهم بالفعل في دخول القصيدة العربية إلى جميع البيوت في العالم العربي، وقد وصل كذلك إلى دول أخرى، أبعد مسافة من ذلك، مستعيداً عهداً عربياً عظيماً مضى، كان الشعر فيه عنواناً عريضاً للإبداع والإنجازات في مختلف الميادين.

وفي استطلاع موسّع، أكد نجوم مسرح شاطئ الراحة، أن العام الجديد سيشهد حراكاً ثقافياً واسعاً، بعدما شهدت الحركة الأدبية في العالم أجمع فتوراً، بسبب جائحة «كورونا» العالمية في العام الماضي، والتي أوقفت الكثير من الأنشطة، وعطّلت جميع قنوات التواصل الواقعي في مختلف المناسبات والبرامج الثقافية حول العالم.

وتضمنَ العدد عرضاً وافياً عن حياة الشاعر محمد بن لعبون، تحت عنوان «متنبي شعر النبط»، وهو الشاعر صاحب السيرة الثرية، الذي تميز بابتكار طرق شعر عديدة.

وضم العدد أربعة حوارات، الأول مع نجم شاعر المليون في موسمه التاسع، الشاعر راكان الراشد، والثاني مع الشاعر ياسر الزلابية، نجم الموسم الثامن، إلى جانب حوار مع الشاعر حسن عامر، الفائز بالمركز الثالث ببرنامج أمير الشعراء في موسمه السابع، والشاعر زاهر أبو حلا، نجم الموسم الأول.

واشتمل العدد في أبوابه الثابتة، على أخبار متنوعة لأنشطة دائرة السياحة والثقافة_أبوظبي، بالإضافة إلى عدد من الأخبار عن إصدارات أكاديمية الشعر.

وفي زاوية «فيس بوك»، كانت هناك وقفة مع صفحة الشاعر اللبناني مهدي منصور. وفي زاوية «تويتر»، تم عرض أبيات شعرية لشعراء معروفين من برنامجي «شاعر المليون وأمير الشعراء».