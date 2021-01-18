«مركز اللسان العربي».. نافذة العالم على جماليات لغة الضاد

المصدر: الشارقة - البيان

يقود مجمع اللغة العربية في الشارقة جهوداً كبيرة في تعريف غير الناطقين باللغة العربية بلغة الضاد؛ إذ استحدث منذ العام 2018 «مركز اللسان العربيّ» ليكون حاضناً للراغبين بتعلم العربية من مختلف دول العالم، ويجسد على أرض الواقع رؤية الإمارة في النهوض باللغة العربية والتأكيد على دورها المحوري في تحقيق مشروع الإمارة الثقافي والحضاري.

ونجح المجمع عبر بوابة مركز اللسان العربي، في تخريج ما يزيد على 100 طالب وطالبة من دول مختلفة منذ افتتاحه، منها الفلبين، الهند، باكستان، اسكتلندا، بريطانيا، الولايات المتحدة، ألمانيا، موريشيوس، الصين، روسيا، أوكرانيا، بلغاريا، إيران وكوريا الجنوبيّة.