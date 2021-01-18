الشارقة تحتضن لحظات العالم الاستثنائية في «إكسبوجر 5»

المصدر: (الشارقة - البيان)

يحتفي مصورو العالم في 10 فبراير المقبل، بانطلاق الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، إذ يفتح الحدث الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدار 4 أيام في مركز إكسبو الشارقة، نافذة واسعة لرواية حكايات حول أبرز الأحداث التي أثّرت في العالم، ويجسد بالصور قصص شعوب وأماكن وعوالم تبدأ من أعماق المحيطات والبحار، مروراً بأقسى الصحارى صعوبة، وصولاً إلى النجوم والكواكب، بعدسة أفضل مصوري العالم.

ويحول الحدث الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة، ردهات وقاعات «إكسبو الشارقة» إلى فضاء ملهم تلتقي فيه أجواء صالات المعارض الفنية مع مساحات ومحطات الورش والتعلم بمنصات العرض والتسوق، حيث يتيح المهرجان الفرصة أمام الجمهور للتعرف عن قرب إلى أعمال مصوري العالم، وفي الوقت نفسه تعلم مهارات وفنون التصوير الفوتوغرافي بمدارسه المختلفة على يد متخصصين محترفين، إلى جانب ذلك يمكن جمهوره من الاطلاع على أحدث إصدارات وإنتاجات كبرى شركات الكاميرات ومعدات التصوير في العالم.

ويقام المهرجان الذي يستضيف أعمال مصورين تعرض للمرة الأولى للجمهور، وفقاً لأعلى معايير وشروط السلامة العامة في ظلّ انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سيوفّر لزوّاره مكاناً يلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية، ويضمن لهم تجربة مثالية للتعرّف إلى جماليات الفنّ الكامن في الصور الفوتوغرافية.

وتتنوّع المواضيع التي يطرحها المهرجان، حيث ستزدان جدران الحدث بطيف واسع من الأعمال التي تسلّط الضوء على قضايا طبيعية وإنسانية ورياضية وفنية، عبر طرح جمالي يسهم في إيقاظ الحسّ الإبداعي في نفوس مختلف أفراد المجتمع.