استوديو «زها حديد» يصمم أحد أطول أبراج شينزن

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

ناطحتا سحاب توحدهما شرفات متدرجة مزروعة في الأسفل، هو شكل التصميم الخاص لبرج مركز مالي جديد، يدعى «قاعدة المقر الرئيس لخليج شينزن»، الذي صممه استوديو «زها حديد المهندسين المعماريين»، والذي قد يصبح واحداً من أطول مباني المدينة الصينية، بارتفاع نحو 400 متر.

تربط البرجين فسحة من سلسلة شرفات متعرجة متعددة الطبقات، كل منها مليء بمساحات خضراء وحدائق، تعمل بنظام الزراعة المائية، وتلك تم تطويرها، لتشكل امتداداً لحديقة مجاورة، ولتقديم مساحة عامة جديدة في المدينة.

قال الاستوديو لمجلة «ديزين» للتصميم والعمارة: «يتصل تصميم «البرج سي»، مباشرة، بالمتنزه والساحات المجاورة، التي تتحول إلى منظر طبيعي، مع شرفات تمتد نحو الأعلى، لتدخل البرجين، كما لو أنها تدعو الجمهور إلى قلب المبنى»، مضيفاً: «وتلك المنصة المتدرجة، تتكامل مع المتنزه، وتُنشئ مساحة عامة جديدة لهذه المدينة الديناميكية، التي نمت، لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار التكنولوجي».

المشروع هو جزء من مجموعة مبانٍ تضم مكاتب في قاعدة المقر الرئيس لخليج شينزن، التي من المقرر أن تستوعب حوالي 300 ألف شخص عند اكتمالها.

ووفقاً للتصميم، يحيط بـ «البرج سي»، ستارة زجاجية، بتشطيب متدرج، لمساعدة المبنى على التظليل الذاتي، وتجاويف قابلة للتشغيل، لتسهيل التهوية الطبيعية. كما تضم مواد البناء المستخدمة في المخطط، مواد معاد تدويرها، أو مواد تحتوي على كمية منخفضة من الكربون. وفي الداخل، سيتألف «البرج سي»، من مزيج من المساحات المكتبية «الخالية» من الأعمدة، والمضاءة طبيعياً.