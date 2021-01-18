«دبي أوبرا» تحتفي بموسيقى أشهر الأفلام العالمية

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي أوبرا في شهر فبراير المقبل، حفلاً لموسيقى أشهر الأفلام العالمية، تقدمه الأوركسترا السيمفونية الوطنية الإماراتية، بقيادة المدير الموسيقي أندرو بيريمان، وذلك احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس الأوركسترا.

فرصة

ويمثل هذا الحفل فرصة استثنائية لعشاق السينما والموسيقى للانطلاق في رحلة خيالية مع الموسيقى الخالدة للسينما الكلاسيكية والأفلام الأكثر حداثة في هوليوود، وسط أجواء مسرح دبي أوبرا الرائعة.

شعبية

وتستحضر الأوركسترا السيمفونية الوطنية موسيقى أكثر الأفلام شهرة وشعبية مثل «ستار وارز»، و«قراصنة الكاريبي»، و«غلادييتر»، و«النمر الوردي»، و«أبولو 13»، و«خطاب الملك»، وغيرها الكثير. وتُقام العروض في الساعة 2 ظهراً و8 مساءً على التوالي يوم 20 فبراير المقبل.

كما يستضيف الحفل عرضاً خاصاً لعازف البيانو والمؤلّف الموسيقي الإماراتي الشهير حمد الطائي، الذي سيؤدّي «رحلة النصر» مع الأوركسترا السيمفونية الوطنية.

وقالت جانيت حسونة، المؤسس والمدير التنفيذي للأوركسترا السيمفونية الوطنية: «تحتفل الأوركسترا السيمفونية الوطنية بمرور 10 سنوات على انطلاقها مع حفل موسيقي يستحضر موسيقى أبرز الأفلام الكلاسيكية والحديثة التي خلّدت أهم لحظات السينما في أجواء دبي أوبرا الساحرة، ويمتع الجمهور في جميع أنحاء الإمارات، ويبرز أيضاً براعة عازفينا الفذة».

يُقام الحفل يوم 20 فبراير على خشبة مسرح دبي أوبرا، أول مسرح متعدّد الاستخدامات في دبي والمتربع في قلب وسط مدينة دبي.