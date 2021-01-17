بدور القاسمي تلتقي اتحاد الناشرين العرب والمصريين

المصدر: القاهرة - البيان

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة للتواصل الفعّال والمفتوح مع اتحادات وجمعيات الناشرين حول العالم لبحث مستجدات وتحديات قطاع النشر وتحديد نماذج العمل الجديدة التي تنسجم مع التطورات التي شهدتها المرحلة السابقة.

وقالت: «وضعنا خطة لعقد سلسلة من الاجتماعات والحوارات المعمقة مع الناشرين حول العالم وكانت البداية مع اتحاد الناشرين العرب واتحاد الناشرين المصريين فقطاع النشر العربي يحظى بفرص واعدة لأن نسبة الشباب العرب تعد من بين أعلى النِّسَب في العالم، وهذه الفئة متعطشة للمعرفة وتتطلع لكل ما هو جديد ومبدع وهذا يشكل حافزاً وإلهاماً للناشرين».

جاء ذلك خلال اجتماع الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أول امرأة عربية وثاني امرأة على مستوى العالم، تتولى رئاسة الاتحاد الدولي للناشرين مع أعضاء اتحاد الناشرين العرب، وأعضاء اتحاد الناشرين المصريين، في العاصمة المصرية القاهرة. وقد حضره كل من محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعددٌ من المسؤولين والناشرين الأعضاء في الاتحاد.

قضايا جوهرية

ويعد اجتماع الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مع اتحاد الناشرين العرب، أول نشاط تقوم به منذ توليها رئاسة الاتحاد الدولي للناشرين، في خطوة أكدت فيها أن قضايا الناشر العربي تعد واحدة من القضايا الجوهرية التي وضعها الاتحاد لدورة أعماله الجديدة، إذ وجهت رسالة للناشرين العرب، أعلنت فيها أن الاتحاد حريص على التفاعل معهم والاستمرار في تبادل الأفكار والرؤى للوقوف على عوامل نمو قطاع النشر في الأسواق العربية وتحديد كيفية الوصول بالكتاب العربي إلى الأسواق العالمية.

واستعرضت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أمام المشاركين في الاجتماع مهام اللجان المتخصصة في الاتحاد الدولي للناشرين، مؤكدةً أن الاتحاد تأسس للدفاع عن الناشرين وتوحيد كلمتهم ورؤيتهم وتنسيق جهودهم.

وحول كيفية تعامل الناشرين مع تداعيات جائحة كورونا على قطاع النشر، قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «الجائحة فرصة لإعادة النظر في أنماط العمل في عالم النشر وابتكار أنماط جديدة مغايرة، وسنعمل معاً من أجل دعم قطاع النشر الإلكتروني في الأسواق العربية». واستمعت الشيخة بدور القاسمي خلال الاجتماع، لمداخلات عدد من المسؤولين والناشرين الأعضاء في اتحاد الناشرين المصريين، حيث تناولوا جهود الاتحاد في النهوض بواقع صناعة الكتاب في مصر.

تقدير

ثمّن محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، الجهود الكبيرة التي تبذلها الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في رعاية واحتضان الكتّاب وصنّاعه.

واعتبر رشاد أن الزيارة الأولى التي قامت بها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بصفتها الرسمية كرئيس للاتحاد الدولي للناشرين، هي بمثابة التقدير والاحترام لمكانة مصر على خارطة النشر العربي والعالمي.