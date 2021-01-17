أصالة النغم العراقي تستهل «هلا بالمجاز»

المصدر: (الشارقة - البيان)

على أنغام الموسيقى العراقية الأصيلة، وبلوحات موسيقية تروي عراقة بلاد الرافدين، ينطلق يوم 5 فبراير المقبل، الموسم الجديد من أمسيات «هلا بالمجاز»، التي يستضيفها مسرح المجاز بالشارقة، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الإمارة، حيث سيقدّم النجوم علي جاسم، ومصطفى العبدالله، ومحمود التركي لجمهورهم في الإمارة والدولة، باقة من أجمل أعمالهم الغنائية التي لاقت أصداء واسعة خلال السنوات الماضية.

ويأتي الحفل برعاية إعلامية من إذاعة الرابعة، حيث سيكون عشّاق الأغنية العراقية على موعد مع حفل ساهر يقدم فيه النجم علي جاسم روائعه «يمّه يمّه الشوك» وباقة من الأعمال المميزة مثل «أريد أسألك» و«أخبارك»، فيما سيعيش جمهور مسرح المجاز لحظات لا تنسى على إيقاع أغنيات الفنان مصطفى العبدالله «يا كوني»، و«مفرفش» و«حبيبي الغالي» وغيرها من الأعمال المتميزة.

في الوقت ذاته سيستمتع الجمهور بأجمل أغنيات الفنان محمود التركي التي حققت نجاحاً لافتاً خلال الفترة الماضية، حيث سيقدم لمحبيه «حب وإحساس» و«ضمني ضمني» و«يا حبيبي»، كما سيقدم النجوم توليفة من الأغنيات المشتركة، أشهرها العمل الفني ذائع الصيت «تعال» الذي حظي بانتشار ومحبة واسعة في قلوب الملايين من المستمعين في الوطن العربي.

وكانت إدارة المسرح قد أعلنت عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لاستقبال الجمهور، حيث خصصت بيئة ملتزمة بأعلى معايير السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحددت ضوابط للالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ووضعت بوابات تعقيم على مداخل ومدارج المسرح بالإضافة إلى توفير الأقنعة الطبية والمعقمات.