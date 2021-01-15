«الشارقة للكتاب» تنظم جلسة «التحكّم بالضغوطات» 18 يناير

المصدر: الشارقة - البيان

تنظّم هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، يوم الاثنين 18 يناير الجاري، جلسة تنموية بعنوان «التحكم بالضغوطات»، تقدمها، عن بُعد، مدربة التنمية البشرية أديبة القايدي، عبر تطبيق التواصل المرئي «زووم».

وتناقش الجلسة التي تستهدف جميع أفراد المجتمع، العديد من المحاور المتعلقة بالضغوطات وآثارها على الحياة، كما تكشف عن المسببات والآثار التي تؤدي إلى الضغط سواء في مجالات العمل أم العلاقات الشخصية والنفسية وما يترافق معها، وتعرف جمهور الجلسة بمجموعة من الحلول والمقترحات الواجب اتباعها لتجاوز الضغوطات.