مجلس إدارة «الأرشيف الوطني» يستعرض إنجازاته

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد مجلس إدارة «الأرشيف الوطني»، اجتماعه الأول لعام 2021، برئاسة معالي حمد عبد الرحمن المدفع، أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

في بداية الاجتماع، رفع المجلس بالغ الشكر والامتنان، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على حرصه على أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، وجهود سموه في مواجهة انتشار جائحة «كوفيد 19»، كما شكر المجلس، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على متابعته الدائمة ودعمه الكبير، الذي كان له بالغ الأثر في إنجازات الأرشيف الوطني وتميزه.

وشكر المجلس، د. عبد الله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، الذي أشرف عن كثب، على كل ما قام به الأرشيف الوطني في العام الماضي 2020، وشكر فريق العمل والموظفين على جهودهم.

ورحب المجلس بعبد الله ماجد آل علي، مديراً تنفيذياً للأرشيف الوطني، آملاً منه أن يكرس خبراته لدعم مسيرة الأرشيف الوطني، وأهدافه الوطنية.

بعد ذلك، استعرض المجلس في اجتماعه، التقرير السنوي للأرشيف الوطني 2020، والخطة الاستراتيجية للأرشيف، وناقش الموازنة المالية اللازمة للمبادرات والمشاريع التي تستشرف المستقبل، وأشاد بجهود الأرشيف الوطني، واستعداداته المميزة لاستضافة كونغرس المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي.

واستعرض المجلس أيضاً قضايا أجندة الاجتماع ومحاوره، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، بما يسهم في مواصلة الأرشيف الوطني دوره الريادي في حفظ ذاكرة الوطن وإتاحتها.

ويذكر أن الأرشيف الوطني، يستضيف العام الحالي 2021، كونغرس المجلس الدولي للأرشيف، الذي سيقام تحت شعار (تمكين مجتمعات المعرفة)، وسيسلط الضوء على قضايا مهمة، مثل: الذكاء الصناعي، والمعرفة المستدامة كأساس للتنمية المستدامة، ومواجهة التحديات في حفظ الأرشيفات بوسائل التواصل الاجتماعي.